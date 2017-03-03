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    Клопп заявил, что не считает себя клоуном

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение, что некоторые люди напрасно называют его клоуном, так как, несмотря на позитивный настрой, он всегда серьезно погружен в проблемы английского клуба.

    «Я не клоун, даже если так считают много людей, а нормальный человек. Я не игнорирую проблемы, которые накопились у «Ливерпуля», и не всегда смеюсь, как сумасшедший. Не могу сказать, что нахожусь в таком же настроении, как в начале сезона. Те же, кто обвиняют в меня, не смеются, но при этом не решают своих проблем», – сказал Клопп.

    На данный момент «Ливерпуль» после 26-ти туров набрал 49 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. В последнем матче красные потерпели поражение от «Лестера» (1:3).

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.03.2017 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 4 марта 2017, 01:30

      Давай в Барсу!

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