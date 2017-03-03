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    Чигринский успешно перенес операцию

    Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы защитника АЕКа Дмитрия Чигринского, рассказал подробности о травме игрока, а также назвал примерные сроки его возвращения в строй.

    «Несколько дней назад я поздравлял Чигринского с дебютным голом в футболке АЕКа, а вчера в четвертьфинале Кубка Греции Дима сломал руку.

    Сегодня ему сделали непростую операцию, которая длилась около 3 часов. Сроки восстановления – от 4 до 6 недель.

    Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис, я жду тебя снова на поле, ты – эталон украинского футбола», – написал Панков в своем Instagram.

    Источник: Instagram

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    03.03.2017 06:55
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