Чигринский успешно перенес операцию

Футбольный агент Александр Панков, который представляет интересы защитника АЕКа Дмитрия Чигринского, рассказал подробности о травме игрока, а также назвал примерные сроки его возвращения в строй.

«Несколько дней назад я поздравлял Чигринского с дебютным голом в футболке АЕКа, а вчера в четвертьфинале Кубка Греции Дима сломал руку.

Сегодня ему сделали непростую операцию, которая длилась около 3 часов. Сроки восстановления – от 4 до 6 недель.

Я верю в Чиги и хочу его поддержать в этот непростой период в его карьере. Он настоящий мужчина и настоящий профессионал своего дела. Димитрис, я жду тебя снова на поле, ты – эталон украинского футбола», – написал Панков в своем Instagram.