Пулишич: «Я уважаю Клоппа, но никогда не собирался переходить в «Ливерпуль»

Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал решение отказаться от перехода в «Ливерпуль».

«Я знаю Клоппа и уважаю его за то, что он сделал для меня в этом клубе, но я никогда не собирался переходить в «Ливерпуль».

«Боруссия» дала мне все, что у меня есть. Если я буду усердно трудиться буду играть.Я люблю клуб, доволен городом, и очень хорошо чувствую себя здесь», — признался американец.

В текущем сезоне чемпионата Германии хавбек забил два гола в 18-ти матчах.

Дортмундский клуб занимает третью строчку в турнирной таблице.