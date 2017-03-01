Энрике приветствует зависимость «Барселоны» от Месси

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признался, что зависимость его команды от Лионеля Месси можно считать нормальной, учитывая уровень футбола, демонстрируемого аргентинцем.

«Наивно было бы полагать, что любая команда не может зависеть от лучшего игрока в мире. Надеюсь, мы будем зависеть от Месси и дальше.

Я считаю его нападающим, хотя он проводит много времени в центральной зоне поля. Не думаю, что стоит четко разграничивать его амплуа. Важно то, что позволяет ему делать на поле физическое состояние», – считает специалист.

После 24 матчей «Барселона» занимает вторую строчку в турнирной таблице испанской Примеры, уступая «Реалу» одно очко, но имея на одну игру больше.