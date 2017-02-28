Непомнящий: «Локомотиву» будет сложно в РФПЛ, он будет больше настроен на Кубок России»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий заявил, что считает «Локомотив» одним из главных фаворитов на победу в Кубке России. По словам специалиста, железнодорожники вряд ли смогут претендовать на что-то серьезное в РФПЛ, поэтому бросят все силы на второй по значимости российский трофей.

«Фаворит Кубка? Если вы имеет в виду «Локомотив», то очевидно, что да. Но Кубок есть Кубок, он всегда непредсказуем. «Локомотив», безусловно, фаворит вместе с «Краснодаром». Думаю, железнодорожникам будет очень сложно в чемпионате. Наверное, они будут больше настроены на Кубок.

«Краснодар» под руководством Шалимова вполне достойно выглядит. Есть игра, есть состав, есть длина скамейки. Мне нравится, как тренер использует игроков. Кто-то появляется в составе, кто-то, наоборот, садится в запас. Поэтому для краснодарцев такой плотный график – большой плюс», – сказал Непомнящий.

Матч «Локомотив» – «Тосно» состоится в среду, 1 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Краснодар» сегодня встречается с «Уралом».

После 17-ти туров красно-зеленые занимают 10-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 23 очка.