Иньеста: «Мы полностью поддерживаем Энрике»

Полузащитник испанской «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал о том, какое отношение внутри команды к главному тренеру Луису Энрике.

«Каждый футболист морально полностью поддерживает тренера. У меня нет информации, продлит ли он контракт с клубом, но я буду «за», если это произойдет. Он может и впредь завоевывать титулы вместе с нами», – сказал футболист.

Напомним, что действующий контракт Энрике с клубом истекает грядущим летом. В турнирной таблице Примеры каталонцы идут на втором месте, отставая по набранным очкам от лидера всего на один балл.