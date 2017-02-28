Райола уверен, что Ибрагимович был бы успешен на Марсе или Луне

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, высоко оценил игру своего клиента.

«Ибрагимович – единственный футболист, который мог бы добиться успеха на Марси или Луне. Игра в «МЮ» – вызов для Златана. В него многие не верили, но он доказал, на что способен. После финала Кубка лиги я разговаривал с Ибрагимовичем, и он был очень счастлив.

Мы могли бы заработать легкие деньги, перейдя в другой клуб, но Златан решил показать свои способности в АПЛ», – сказал Райола.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Ибрагимович забил 15 голов в 24 матчах.