АПЛ. «Лестер» обыграл «Ливерпуль» и покинул зону вылета

Последний матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ливерпулем» завершился победой действующих чемпионов. На дубль Джейми Варди и гол Дэнни Дринкуотера мерсисайдцы ответили точным ударом Филиппе Коутиньо.

«Лисы» набрали 24 очка и переместились с 18-й строки в турнирной таблице на 15-ю. Команда Юргена Клоппа с 49-ю баллами занимают пятую позицию.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур

Лестер Сити — Ливерпуль — 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Варди, 28; 2:0 — Дринкуотер, 39; 3:0 — Варди, 60; 3:1 — Коутиньо, 68.

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