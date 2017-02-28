АПЛ. «Лестер» обыграл «Ливерпуль» и покинул зону вылета

Последний матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Ливерпулем» завершился победой действующих чемпионов. На дубль Джейми Варди и гол Дэнни Дринкуотера мерсисайдцы ответили точным ударом Филиппе Коутиньо.
«Лисы» набрали 24 очка и переместились с 18-й строки в турнирной таблице на 15-ю. Команда Юргена Клоппа с 49-ю баллами занимают пятую позицию.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 26-й тур
Лестер Сити — Ливерпуль — 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 — Варди, 28; 2:0 — Дринкуотер, 39; 3:0 — Варди, 60; 3:1 — Коутиньо, 68.
Источник: Бомбардир.ру