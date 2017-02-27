Бышовец: «То, что показывает «Лестер» — это ужас. Наверное, они долго праздновали победу в АПЛ»

Четырехкратный чемпион СССР Анатолий Бышовец поделился прогнозом на встречу 26-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Ливерпулем».

Я думаю, «Ливерпуль» одержит победу в этом матче. Даже несмотря на то, что «Лестер» лишился тренера и это, как считается, может взбодрить игроков.

Потому что то, что показывает «Лестер» — это ужас. И никакой тренер за пару дней тут погоды не сделает. Полная несовместимость и по физическим кондициям игроков, и отсутствие взаимодействия на поле. Чувствуется, что очень уж хорошо праздновали победу в «Лестере». И, наверное, долго праздновали. Всю предсезонную подготовку.

Конечно, «Ливерпуль» здесь победит. 2:1, 2:0 в пользу гостей», — приводит слова Бышовца ресурс «Рейтинг Букмекеров».

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.