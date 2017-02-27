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  • Бышовец: «То, что показывает «Лестер» — это ужас. Наверное, они долго праздновали победу в АПЛ»

Бышовец: «То, что показывает «Лестер» — это ужас. Наверное, они долго праздновали победу в АПЛ»

27 февраля 2017, 20:51
6

Четырехкратный чемпион СССР Анатолий Бышовец поделился прогнозом на встречу 26-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Ливерпулем».

Я думаю, «Ливерпуль» одержит победу в этом матче. Даже несмотря на то, что «Лестер» лишился тренера и это, как считается, может взбодрить игроков.

Потому что то, что показывает «Лестер» — это ужас. И никакой тренер за пару дней тут погоды не сделает. Полная несовместимость и по физическим кондициям игроков, и отсутствие взаимодействия на поле. Чувствуется, что очень уж хорошо праздновали победу в «Лестере». И, наверное, долго праздновали. Всю предсезонную подготовку.

Конечно, «Ливерпуль» здесь победит. 2:1, 2:0 в пользу гостей», — приводит слова Бышовца ресурс «Рейтинг Букмекеров».

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Ливерпуль Бышовец Анатолий
Комментарии (6)
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трениришко
1488219587
по себе не суди
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Mr Abdullaev
1488227948
Лестер 1:0 Ливер
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la verdad
1488229931
Бышовец - великий предсказатель :) Видать, на место Раньери метит :)))
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subbotaspartak
1488234162
Порвал Лестер Ливерпуля. Ужас! Бышевец сел в лужу.
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Psih86
1488238292
Это АПЛ,а не Российская лига,вот и результат!!!
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Аид666
1488247664
Бышовец, как всегда - "специалист"... что после разгрома Ливерпуля скажет?... что Ливер праздновал больше Лестера?
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