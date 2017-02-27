Рамос не удивлен высказываниями Пике

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал высказывания защитника «Барселоны» Жерара Пике относительно разного подхода к судейству их команд.

«Я бы удивился, если бы эти слова прозвучали от Месси. Но это Пике. Все мы знаем, чего от него ожидать. Сейчас уже нет смысла что-либо обсуждать, ничего ведь не изменится. В копилку нашего клуба упали три очка, мы продолжаем лидировать», – приводит слова Рамоса Sport.es.

Напомним, «Реал» в выездном матче 24-го тура испанской Примеры обыграл «Вильярреал» со счетом 3:2. Наиболее горячие споры вызвал эпизод с назначением пенальти, реализованным Криштиану Роналду.