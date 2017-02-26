Манчини станцевал в итальянской версии «Танцев со звездами»

Бывший главный тренер «Интера» Роберто Манчини стал специальным гостем итальянского шоу «Танцы со звездами». Сообщается, что 52-летний специалист станцевал в одном из эпизодов телепрограммы.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчини может быть назначен на пост главного тренера «Лестера». По словам самого тренера, он не возглавит английский клуб.

Последним местом работы Манчини был «Интер», которым он руководил с 2014 по 2016 год.