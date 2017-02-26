Кейн сделал хет-трик в ворота «Сток Сити» и преодолел отметку в 100 голов за карьеру

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отметился хет-триком в матче 26-го тура АПЛ против «Сток Сити». Таким образом, 23-летний англичанин преодолел отметку в 100 голов за карьеру – теперь на его счету их значится 102. Отметим, что 86 из них были забиты за лондонский клуб.

Напомним, Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма», за первую команду «шпор» форвард выступает с 2010 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за лондонцев в АПЛ 21 матч, в которых забил 17 голов.