Беленов принял решение перейти в «Уфу» после разговора с Семаком

Голкипер Александр Беленов рассказал о причине, которая побудила его перейти в зимнее трансферное окно из «Анжи» в «Уфу». По словам Беленова, он решился стать вратарем команды из Башкортостана благодаря разговору с Сергеем Семаком.

«Принял решение перейти в «Уфу» сразу после телефонного разговора с Сергеем Семаком. Это было в январе. В «Анжи» только-только объявили о смене курса. Было сказано, что многие команду покинут, а на их место придут новички. Тогда и появился вариант с «Уфой».

Беседа выдалась насыщенной и обстоятельной. Подкупило, что «Уфа» развивается и продолжает бороться в чемпионате, до зоны еврокубков всего три очка и в Кубке России неплохие шансы. Плюс заочно был в курсе, что в «Уфе» отличный коллектив, а приехав, лично в этом убедился. Проблем с адаптацией не возникло. С партнерами, тренерами и персоналом сразу нашли общий язык», — сказал Беленов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Беленов провел 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.