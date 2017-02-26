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Беленов: «Зенит»? Все, что ни делается, – все к лучшему»

26 февраля 2017, 00:20
6

Российский голкипер Александр Беленов, ранее перешедший из «Анжи» в «Уфу», прокомментировал информацию о том, что он мог подписать контракт с «Зенитом». 30-летний вратарь дал понять, что не жалеет о своем выборе.

«Все, что ни делается, – все к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему трансферных слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»… Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?

Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в «Уфе». А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А «Зенит» это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду», — сказал Беленов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Беленов провел 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Беленов Александр
Комментарии (6)
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Zenit-84
1488077028
конечно не жалеет
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Garrincha58
1488085288
зачем ему в цыганский табор
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Джой
1488097044
Уфа что-то знает)
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Nevsky_RU
1488121714
Не факт что через год-два тропой через ту же Уфу в Зените не окажется. Тут всё в перчатках Лодыгина))
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VVM1964
1488139551
« Все, что ни делается, – все к лучшему» - ЭТО УТЕШЕНИЕ СЕБЯ .
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