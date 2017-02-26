Беленов: «Зенит»? Все, что ни делается, – все к лучшему»

Российский голкипер Александр Беленов, ранее перешедший из «Анжи» в «Уфу», прокомментировал информацию о том, что он мог подписать контракт с «Зенитом». 30-летний вратарь дал понять, что не жалеет о своем выборе.

«Все, что ни делается, – все к лучшему. Значит, такая у меня дорога. А вообще не хотелось бы поднимать тему трансферных слухов. Меня куда только не отправляли, даже этой зимой, когда тренировался в «Уфе». И про «Урал» слышал, и про «Рубин»… Что говорить о «Зените», если сейчас я игрок «Уфы»?

Сейчас все мысли только о том, как максимально успешно провести остаток сезона в «Уфе». А дальше с руководством сядем и поговорим о будущем. Но если куда-то зовут – надо всегда рассматривать предложение. А «Зенит» это или клуб из ПФЛ – не так важно. Нужно подумать, сделать выводы и принять решение. Наотрез ни от кого отказываться заранее не буду», — сказал Беленов.

В нынешнем сезоне чемпионата России Беленов провел 17 матчей, в которых пропустил 20 голов.