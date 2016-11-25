Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спорт-Экспресс»: в ближайшее время будет оформлен трансфер Беленова в «Зенит»

    Вратарь «Анжи» Александр Беленов близок к переходу в «Зенит».

    Сообщается, что стороны ведут переговоры, которые уже находятся на завершающей стадии. По информации источника, в ближайшее время сделка может быть оформлена официально и в этом случае футболист присоединится к «Зениту» во время подготовки команды к весенней части сезона.

    В нынешнем сезоне Беленов сыграл за «Анжи» 14 матчей, пропустил 14 голов, семь игр отстояв на ноль. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.11.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 26 ноября 2016, 11:09

      НА ДАННЫЙ МОМЕНТ,ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ ВРАТАРЬ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 26 ноября 2016, 08:29

      под чёрную пятницу,со скидняком?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 26 ноября 2016, 08:11

      Ну что же, из российских вратарей Беленов лучший вариант...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 ноября 2016, 07:35

      Не плохой вратарь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      ХУЛИГ@Н 78 26 ноября 2016, 03:27

      лучше бы с Буффоном договорились))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 26 ноября 2016, 02:44

      ДА ТОЖЕ ВРАТАРЬ НАСТРОЕНИЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 ноября 2016, 01:43

      Не узнаю Газпром... Ни за что не поверю после этой покупки, что они не хотели взять Селихова!!! А это значит Спартак их чем то перебил... А уже это значит, что Спартак начинает меняться!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +114

      werty > filosof sparty 26 ноября 2016, 05:10

      Селихов фанат Спартака

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 26 ноября 2016, 00:45

      Мне кажется, если эта сделка состоится, то в Анжи Кержаков вернется.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3181

      uBaH_ > Rizvan_05 26 ноября 2016, 03:43

      скорее Песьякова

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 26 ноября 2016, 00:02

      ...сомнительная инфа-"утятиной" попахивает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 25 ноября 2016, 22:55

      летят утки

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11