Шмейхель: «Игроки не влияют на решения руководства. Мы решаем только задачи на поле»

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель опроверг информацию о причастности команды к увольнению главного тренера Клаудио Раньери.

«Игроки не влияют на решения руководства. Мы можем решать только задачи на футбольном поле, и нам не удалось этого сделать. Вина за плохую игру лежит только на нас, но происходящее за пределами поля — вне нашей компетенции», — сказал датчанин.

Ранее сообщалось о том, что на решение об отставке Раньери повлияли Шмейхель и Джейми Варди.

Итальянец был уволен спустя девять месяцев после завоевания золотых медалей английской Премьер-лиги.

Сегодня действующий чемпион Англии опустился в зону вылета.