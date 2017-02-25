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  • СМИ: Моуринью уговаривает Неймара на переход в «Манчестер Юнайтед», постоянно звоня ему

СМИ: Моуринью уговаривает Неймара на переход в «Манчестер Юнайтед», постоянно звоня ему

25 февраля 2017, 15:32
9

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде форварда «Барселоны» Неймара. Специалист постоянно держит связь с бразильцем по телефону, уговаривая его сменить сине-гранатовых на английский клуб грядущим летом.

При этом источник утверждает, что Моуринью регулярно прибегает к подобному способу ведения трансферных дел.

Неймар выступает за каталонцев с 2013 года. В текущем сезоне 25-летний бразилец записал в свой актив 10 голов и 19 результативных передач в 30-ти поединках.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Барселона Неймар Моуринью Жозе
Комментарии (9)
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forward33
1488026203
Надо попросить Вована и Лексуса, чтобы Моуру позвонили и сказали, что Неймар готов перейти в МЮ, тогда Особенный успокоится
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sir_Alex
1488026236
Неймар: "Позвони мне, позвони!"
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kto eto
1488027637
Все средства хороши для достижения цели. Выглядит смешно, но с другой стороны, пример человека истинно радеющего за своё дело.
Ответить
Gullit 76
1488027652
Ночью звонит, скотина!
Ответить
a-rakhmatov
1488028634
Может уговорит его на матч с Ростовом?!.....)))
Ответить
shinnik
1488029890
Это русские пранкеры,причём из Арсенала..)
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