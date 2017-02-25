СМИ: Моуринью уговаривает Неймара на переход в «Манчестер Юнайтед», постоянно звоня ему

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде форварда «Барселоны» Неймара. Специалист постоянно держит связь с бразильцем по телефону, уговаривая его сменить сине-гранатовых на английский клуб грядущим летом.

При этом источник утверждает, что Моуринью регулярно прибегает к подобному способу ведения трансферных дел.

Неймар выступает за каталонцев с 2013 года. В текущем сезоне 25-летний бразилец записал в свой актив 10 голов и 19 результативных передач в 30-ти поединках.