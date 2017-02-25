Ари провел с «Локомотивом» первую тренировку

Нападающий «Локомотива» Ари, перешедший на правах аренды из «Краснодара», уже присоединился к своей новой команде и провел первую тренировку с остальными игроками железнодорожников.

В среду, 1 марта, красно-зеленым предстоит сыграть с «Тосно» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Напомним, что бразилец будет защищать цвета «Локомотива» до окончания сезона. При этом в договор между клубами не был включен пункт о выкупе 31-летнего футболиста.

В текущем розыгрыше РФПЛ Ари записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи в 11-ти поединках.