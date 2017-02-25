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Ари провел с «Локомотивом» первую тренировку

25 февраля 2017, 14:46
7

Нападающий «Локомотива» Ари, перешедший на правах аренды из «Краснодара», уже присоединился к своей новой команде и провел первую тренировку с остальными игроками железнодорожников.

В среду, 1 марта, красно-зеленым предстоит сыграть с «Тосно» в рамках 1/4 финала Кубка России.

Напомним, что бразилец будет защищать цвета «Локомотива» до окончания сезона. При этом в договор между клубами не был включен пункт о выкупе 31-летнего футболиста.

В текущем розыгрыше РФПЛ Ари записал в свой актив четыре гола и три результативные передачи в 11-ти поединках.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (7)
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kto eto
1488024036
Довольный какой то по сравнению с Тарасовым!(на фото)
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alex kidn
1488024744
Когда он успел
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Dudinka-krasnoff
1488025454
И зачем?
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Joko21
1488026148
будем надеяться, что их этого трансфера будет толк
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lekseij2007
1488026177
Видимо Тарасов не доволен
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yorgenbarenz
1488026904
Хорошее приобретение для неизбалованного Локо.
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REDAT
1488027031
Ари провел с «Локомотивом» первую тренировку, и сразу за 5 мечей!!!!Хлебнете вы еще с этим Ари!!!!!!!!!Смотрю Тарасов,очень расстроен!!!!
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