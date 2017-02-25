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  • «Локомотив» должен будет заплатить 500 тысяч, чтобы Ари мог сыграть против «Краснодара»

«Локомотив» должен будет заплатить 500 тысяч, чтобы Ари мог сыграть против «Краснодара»

25 февраля 2017, 06:34
16

Нападающий «Краснодара» Ари, перешедший в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, сможет сыграть против краснодарского клуба, если железнодорожники заплатят определенную сумму. Речь идет о 500 тысячах евро.

«Контракт предполагает, что в случае, если Ари выйдет на поле против «Краснодара», «Локомотиву» придется заплатить штраф – он составляет 500 тысяч евро за матч», – заявил источник, знакомы с ситуацией.

На счету Ари в текущем сезоне 11 матчей и шесть голов во всех турнирах.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив Ари
Комментарии (16)
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procx
1488004324
мда!!
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Cosh18
1488004364
Удачи в Локо!) хороший игрок, когда мотивирован)
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Lev Aleks
1488004943
100 000 чтобы ему разрешили играть в бутсах, 50 000 чтобы его начали кормить и т.д
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Smolov90
1488006374
Удачи Ари.
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Gullit 76
1488011092
Чего не понимаю так это эти идиотские соглашения!Если человек продан или отдан в аренду,он должен иметь полное право играть против кого угодно!РФС законодательно должно установить это правило.Кому скажите лучше от того что отличный игрок не может выйти на поле? Может зрителям?Они будут в восторге от того что команда не опасаясь опасного напа поставит автобус у своих ворот и будет гонять унылую ничейку?У нас и так незрелищный чемпионат ещё и из-за этих условий мы недосчитываемся креативных игроков в каждой команде.
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АЛЕКСАНДР_СЕРГЕЕВИЧ
1488011560
Бред!!!
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ijgjr
1488012251
Зачем тогда игрока которого они опасаются отдают в аренду или это к футболу не относится а приказ сверху для усиления Локо - футболом здесь не пахнет - они бы просто Ари не отдали
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kto eto
1488022358
Игрок по всем документам теперь в Локо, так какого беса с этими можно играть, а с этими нет... Лишний раз убеждаюсь что футбол не только спорт. Паршиво от этого.
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kto eto
1488022454
Если конечно он покер отгрузит, тогда и можно рисковать.
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Joko21
1488030330
раз включают в контракты какие пункты, значит боятся, что "выброшенный" футболист отгрузит им голешник
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