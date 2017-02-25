«Локомотив» должен будет заплатить 500 тысяч, чтобы Ари мог сыграть против «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Ари, перешедший в «Локомотив» на правах аренды до конца сезона, сможет сыграть против краснодарского клуба, если железнодорожники заплатят определенную сумму. Речь идет о 500 тысячах евро.

«Контракт предполагает, что в случае, если Ари выйдет на поле против «Краснодара», «Локомотиву» придется заплатить штраф – он составляет 500 тысяч евро за матч», – заявил источник, знакомы с ситуацией.

На счету Ари в текущем сезоне 11 матчей и шесть голов во всех турнирах.