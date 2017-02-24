Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Переговоры о продлении контракта Месси с «Барселоной» зашли в тупик

    Руководство «Барселоны» признает, что переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси могут окончательно зайти в тупик. Ранее отец футболиста Хорхе Месси, который является его агентом, приезжал в Испанию, чтобы обсудить вопрос продления контракта, однако стороны не смогли найти общих точек соприкосновения. По этой причине он покинул Каталонию.

    Стоит отметить, что действующий контракт Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года. За каталонский клуб 29-летний аргентинец выступает с 2003 года.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 24 февраля 2017, 20:27

      очень бы хотелось посмотреть в другом чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 февраля 2017, 18:11

      Контракт продлят, не надо замарачиватся!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 24 февраля 2017, 14:41

      Пусть Месси переходит в Реал, а Роналду - в Барселону! Вот это накал страстей был бы просто адский !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      бардачок 24 февраля 2017, 12:40

      В итоге в Торпедо уйдет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 24 февраля 2017, 12:30

      Дорогие контракты суареса и неймара вышли боком

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 февраля 2017, 12:15

      идут торги ни кто не кому не хочет уступать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 февраля 2017, 11:11

      Привет Китай? Было бы интересно посмотреть на беспредел человеческой жадности.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 февраля 2017, 10:55

      договорятся все равно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 24 февраля 2017, 10:50

      вот бы в англию тебя к костоломам и там на тебя лео посматреть.....ой как интересно было бы!!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +183

      бочаров > agil 24 февраля 2017, 14:56

      поверь он бы убежал от костоломов,Ибра убегает как то

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +107

      Antoha46 > бочаров 24 февраля 2017, 16:01

      Месси конечно гениалный футболист.но кроме Испании нигде не играл.а Ибра в любом чемпионате показывал класс.в этом и интерес

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      agil > бочаров 24 февраля 2017, 22:12

      я тоже верю но годы годы....а ибра -он один такой великий среди центр нападающих!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 24 февраля 2017, 10:35

      Как-будто мало денег наколочено за все годы,всё мало им

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11