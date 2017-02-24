Переговоры о продлении контракта Месси с «Барселоной» зашли в тупик

Руководство «Барселоны» признает, что переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси могут окончательно зайти в тупик. Ранее отец футболиста Хорхе Месси, который является его агентом, приезжал в Испанию, чтобы обсудить вопрос продления контракта, однако стороны не смогли найти общих точек соприкосновения. По этой причине он покинул Каталонию.

Стоит отметить, что действующий контракт Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года. За каталонский клуб 29-летний аргентинец выступает с 2003 года.