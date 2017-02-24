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  • Переговоры о продлении контракта Месси с «Барселоной» зашли в тупик

Переговоры о продлении контракта Месси с «Барселоной» зашли в тупик

24 февраля 2017, 10:16
17

Руководство «Барселоны» признает, что переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси могут окончательно зайти в тупик. Ранее отец футболиста Хорхе Месси, который является его агентом, приезжал в Испанию, чтобы обсудить вопрос продления контракта, однако стороны не смогли найти общих точек соприкосновения. По этой причине он покинул Каталонию.

Стоит отметить, что действующий контракт Месси с клубом рассчитан до лета 2018 года. За каталонский клуб 29-летний аргентинец выступает с 2003 года.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (17)
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spartach n1
1487921605
Ну и правильно в Китае больше заплатят )
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Arrow10
1487921651
Слушайте , может кого заинтересует футбольный онлайн менеджер http://myplayer.org/ нужно помочь команде Шальке 04.
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T 72
1487921741
Как-будто мало денег наколочено за все годы,всё мало им
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agil
1487922604
вот бы в англию тебя к костоломам и там на тебя лео посматреть.....ой как интересно было бы!!!!
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Joko21
1487922905
договорятся все равно
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la verdad
1487923892
Привет Китай? Было бы интересно посмотреть на беспредел человеческой жадности.
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KARAT777
1487927754
идут торги ни кто не кому не хочет уступать
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Rorschach krym
1487928634
Дорогие контракты суареса и неймара вышли боком
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бардачок
1487929212
В итоге в Торпедо уйдет
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petr69
1487957278
очень бы хотелось посмотреть в другом чемпионате
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