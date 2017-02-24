Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жулиано: «Покидали поле с поднятыми головами, поскольку сделали все для победы»

Жулиано: «Покидали поле с поднятыми головами, поскольку сделали все для победы»

24 февраля 2017, 01:50
13

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением об ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам футболиста, игроки питерского клуба провели практически идеальный матч.

«Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. Увы, удержать победный счет не смогли – на последней минуте «Андерлехт» воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным. Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах», – заявил бразилец в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы из-за гола, пропущенного на своем поле.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Андерлехт Жулиано
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЖОРРО
1487891826
Согласен!Вылетели,но достойно...
Ответить
джон базелон
1487911155
Будете на своём "шикарном" стадионе с Уфой играть.Это полный провал для Зенита!!
Ответить
SPACE TRUCKIN
1487914861
Надо было в первом матче играть,а не отбывать номер...посмотрите клубные рейтинги 2016/17:Зенит -18 место,Андерлехт - 36....не вижу повода для оптимизма..".сделали всё,что смогли" - это к Ростову с Краснодаром можно отнести,а Зенит сделал ровно половину...((((
Ответить
Тамхар
1487916679
Ты имел право, верно. Но у команды свой уровень и выше него не прыгнешь... Очередной позорный вылет "народного достояния". Туда ему и дорога!
Ответить
subbotaspartak
1487917900
Фиорентина проиграла два мяча и вылетела. Логично. Зенит выиграл два мяча и вылетел. Как-то тоже логично. Бездарная концовка, отвратительный штрафной, Как можно хвалить после победы такой. А на последний штрафной не хватило Халка. Жалко.
Ответить
Rostov 61
1487920565
С поднятыми головами и с поджатымм хвостами
Ответить
Zeff
1487924241
Карма какая то. Никогда наши 0:2 не отыгрывали.
Ответить
polt
1487925377
Все для победы это выход в 1/8. А вы пижоны недоделанные, не смогли отстоять 3-0.
Ответить
BarStep
1487933712
Ты да... сделал три гола, что и требовалось..., а остальные?
Ответить
ijgjr
1487939245
что от этого толку от вашей поднятой головы - в спорте не это главное а любая зачуханная победа
Ответить
Главные новости
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
6
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+