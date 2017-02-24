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    Жулиано: «Покидали поле с поднятыми головами, поскольку сделали все для победы»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением об ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам футболиста, игроки питерского клуба провели практически идеальный матч.

    «Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. Увы, удержать победный счет не смогли – на последней минуте «Андерлехт» воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным. Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах», – заявил бразилец в эфире канала «Матч ТВ».

    Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы из-за гола, пропущенного на своем поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 01:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 февраля 2017, 15:27

      что от этого толку от вашей поднятой головы - в спорте не это главное а любая зачуханная победа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7811

      BarStep 24 февраля 2017, 13:55

      Ты да... сделал три гола, что и требовалось..., а остальные?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 24 февраля 2017, 11:36

      Все для победы это выход в 1/8. А вы пижоны недоделанные, не смогли отстоять 3-0.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 февраля 2017, 11:17

      Карма какая то. Никогда наши 0:2 не отыгрывали.

      0
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Zeff 24 февраля 2017, 15:28

      Зенит к стати и отыгрывал

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ijgjr 24 февраля 2017, 17:43

      Когда?

      0
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 24 февраля 2017, 10:16

      С поднятыми головами и с поджатымм хвостами

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 февраля 2017, 09:31

      Фиорентина проиграла два мяча и вылетела. Логично.
      Зенит выиграл два мяча и вылетел. Как-то тоже логично.
      Бездарная концовка, отвратительный штрафной,
      Как можно хвалить после победы такой.
      А на последний штрафной не хватило Халка.
      Жалко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 24 февраля 2017, 09:11

      Ты имел право, верно. Но у команды свой уровень и выше него не прыгнешь... Очередной позорный вылет "народного достояния". Туда ему и дорога!

      -1
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      Рейтинг: +5451

      SPACE TRUCKIN 24 февраля 2017, 08:41

      Надо было в первом матче играть,а не отбывать номер...посмотрите клубные рейтинги 2016/17:Зенит -18 место,Андерлехт - 36....не вижу повода для оптимизма..".сделали всё,что смогли" - это к Ростову с Краснодаром можно отнести,а Зенит сделал ровно половину...((((

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 24 февраля 2017, 07:39

      Будете на своём "шикарном" стадионе с Уфой играть.Это полный провал для Зенита!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 февраля 2017, 05:43

      Жаль, хотя подобное предугадовалось...

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