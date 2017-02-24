Жулиано: «Покидали поле с поднятыми головами, поскольку сделали все для победы»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением об ответном матче плей-офф Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1). По словам футболиста, игроки питерского клуба провели практически идеальный матч.

«Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. Увы, удержать победный счет не смогли – на последней минуте «Андерлехт» воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдет на длинные передачи, и все-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным. Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали все, что было в наших силах», – заявил бразилец в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» выбыл из розыгрыша Лиги Европы из-за гола, пропущенного на своем поле.