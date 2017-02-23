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  • Телин на 90-й минуте матча вывел «Андерлехт» в 1/8 финала Лиги Европы

Телин на 90-й минуте матча вывел «Андерлехт» в 1/8 финала Лиги Европы

23 февраля 2017, 22:57
64

В ответном матче 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев, однако за счет гола, забитого на чужом поле, бельгийцы прошли в следующую стадию. Забитым мячом в составе хозяев отметился Жулиано на 24-й минуте встречи. На 72-й минуте игры Артем Дзюба удвоил преимущество россиян. Спустя шесть минут Жулиано оформил дубль, доведя счет до крупного. Под занавес встречи точный удар Исаака Телина позволил «Андерлехту» пройти в следующий раунд.

Напомним, первый матч закончился победой бельгийцев со счетом 2:0.

1:0 – Жулиано, 24

2:0 – Дзюба, 72

3:0 – Жулиано, 78

3:1 – Телин, 90

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Андерлехт Дзюба Артем Жулиано
Комментарии (64)
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kvm
1487879191
АААААААААа Красавы!!!! 1-2-3 зинитушка соси
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Geffon
1487880014
Я чёт не врубился, а с херали Андерлехт вышел?? 3-3 ведь? где дополнительное время??
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Челнинец
1487880051
Мы самый богатый клуб страны, андерлехт пройти не смогли, позорники!
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Бриг
1487880176
Шикарная игра! Так бы с первого матча начать...
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Garrincha58
1487880524
тупой старый тренеришко сам проиграл матч какого хрена выпускать Мака если у тебя центр поля проваливается надо было или Ернани выпускать или пятого защитника, а их тренер молодец выпустил двух баскетболистов они и забили вот это тренер, а этот цыган стоит и соплю жует
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ololoshka
1487880676
просто есть команды типа ростова и краснодара которые отдаются игре полностью, т.к. понимают что представляют страну,а есть типа зенита и спартака которые итак нормуль получают и сражаться у них как то не очень получается
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Smolov90
1487880944
Жалко Зенит. Сегодня старались, только немного не повезло в конце. В конце надо было защиту укреплять, а не Мака выпускать. Луческу ошибся заменой.
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Medved2468
1487881168
Позор. Я, как налогоплательщик, просто в ахуе, честно говоря, как, имея средства 145 миллионов таких же как я, и катаясь как сыр в масле, можно уступить Андерлехту. Стыд и позор! Любимая игрушка Миллера в очередной раз опарафинилась.
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AndresLoko
1487881319
ай да Ростов, и там давят чехов..Красавы!!!
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Клим Чугункин.
1487890209
А Ростов спокойно вынес этот Андерлехт в из ЛЧ.
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