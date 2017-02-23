Телин на 90-й минуте матча вывел «Андерлехт» в 1/8 финала Лиги Европы

В ответном матче 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев, однако за счет гола, забитого на чужом поле, бельгийцы прошли в следующую стадию. Забитым мячом в составе хозяев отметился Жулиано на 24-й минуте встречи. На 72-й минуте игры Артем Дзюба удвоил преимущество россиян. Спустя шесть минут Жулиано оформил дубль, доведя счет до крупного. Под занавес встречи точный удар Исаака Телина позволил «Андерлехту» пройти в следующий раунд.

Напомним, первый матч закончился победой бельгийцев со счетом 2:0.

1:0 – Жулиано, 24

2:0 – Дзюба, 72

3:0 – Жулиано, 78

3:1 – Телин, 90