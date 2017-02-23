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    Телин на 90-й минуте матча вывел «Андерлехт» в 1/8 финала Лиги Европы

    В ответном матче 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом» завершился победой хозяев, однако за счет гола, забитого на чужом поле, бельгийцы прошли в следующую стадию. Забитым мячом в составе хозяев отметился Жулиано на 24-й минуте встречи. На 72-й минуте игры Артем Дзюба удвоил преимущество россиян. Спустя шесть минут Жулиано оформил дубль, доведя счет до крупного. Под занавес встречи точный удар Исаака Телина позволил «Андерлехту» пройти в следующий раунд.

    Напомним, первый матч закончился победой бельгийцев со счетом 2:0.

    1:0 – Жулиано, 24

    2:0 – Дзюба, 72

    3:0 – Жулиано, 78

    3:1 – Телин, 90

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2017 22:57
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 01:50

      А Ростов спокойно вынес этот Андерлехт в из ЛЧ.

      4
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 02:57

      Да, именно Ростов сначала "вынес" и одновременно выносил, породил и поставил на ноги "этот Андерлехт". Ростсельмаш оживил футбол, создал интригу. Кто может гордиться таким прорывом - РСМ и Лестер. Может, эти команды и будут затёрты в верхних строчках , но они есть и будут.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Клим Чугункин. 24 февраля 2017, 03:02

      Именно Андерлехт снова приедет в Ростов. Только учёный и матёрый. РСМ, поднимай со скамейки станичников и командировочных! Удачи"!

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 февраля 2017, 01:29

      Ничего страшного...

      -1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 24 февраля 2017, 00:43

      Отличная игра!.Спасибо игрокам Зенита за настрой на победу. Жаль, что не прошли далее в ЕвроЛе.... Всё равно мы вас любим и ценим! Но больше такую бяку не делайте! Хи.

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 24 февраля 2017, 00:25

      КАК ВСЕГДА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ МИНУТ ВАЛИДОЛЬНЫЕ . СКОЛЬКО УЖЕ РАЗ ЗЕНИТ ПРОПУСКАЛ В ЭТО ВРЕМЯ.

      0
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 24 февраля 2017, 00:09

      Не повезло, а жаль ведь Зенит хотя бы мог выйти в полуфинал кубка, в отличии Андерлехта...(((

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 февраля 2017, 00:08

      Давать развешивать штрафные Маурисио и Кришито,при наличии в команде Жиркова?)Играли хреново,сплошные навесы(без адресата)на счастья,Дзю колотит в защитника-оппонента и на этом всё,матч держался исключительно на Данни и Жулиано,Кокорина совсем не было видно,это просто провал.Верил в дальнейший проход Андера(и выиграл на спор виски)целый матч говорил о рослости бельгийского нападения и при последней замене не осталось никаких сомнений,это голова(и голова внесла)С такой игрой нашим командам нечего делать в дальнейшем,желания(смелость,упорство)это главное качество,смелым всегда покоряются моря(Виват Апоэл,Виват Ростов)

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 23 февраля 2017, 23:44

      Обидное поражение, но матч идет до свистка арбитра и пока его нет, надо отбирать мяч у соперника,а здесь защита снова дала сбой!

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 февраля 2017, 23:39

      жирков в пустую все навесы делал. надо же быть таким безмозглым.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 23 февраля 2017, 23:39

      Жаль,чуда не дождались,решили сами в конце почудить!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 февраля 2017, 23:30

      Отличная игра Зенита! Данни, Анюков, да и Маур все-таки лучше новичков. Так и играть дальше - Зенит чемпион!

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