Анюков и Данни – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Андерлехта»

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом». Напомним, первая встреча завершилась победой бельгийского клуба со счетом 2:0.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

«Андерлехт»: Рубен, Дешахт, Спахич, Нахар, Кипчиу, Ашампонг, Телин, Тилеманс, Дендонкер, Обрадович, Станчу.

Матч состоится на стадионе «Петровский». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного противостояния.