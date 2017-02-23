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    Анюков и Данни – в стартовом составе «Зенита» на матч против «Андерлехта»

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом». Напомним, первая встреча завершилась победой бельгийского клуба со счетом 2:0.

    «Зенит»: Лодыгин, Анюков, Кришито, Нету, Жирков, Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

    «Андерлехт»: Рубен, Дешахт, Спахич, Нахар, Кипчиу, Ашампонг, Телин, Тилеманс, Дендонкер, Обрадович, Станчу.

    Матч состоится на стадионе «Петровский». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного противостояния.

    Источник: УЕФА

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    23.02.2017 20:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +155

      zenit888 23 февраля 2017, 20:52

      Дебил опять в составе. Человек умственно отсталый. Кому-то он дорог.

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 февраля 2017, 20:46

      В бой идут одни старики)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 20:14

      Недопонял.Если вышел Анюков значит можно было сдвинуть Ивановича в центр,но Луческу решил его убрать.Был уверен что не будет Кокорина,а он есть.То что Данни вместо Шатова это предсказуемо,но он не выдержит весь матч.Для Коки похоже момент истины - не оправдает,мистер задвинет его далеко!

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      Рейтинг: +800

      forward33 > Gullit 76 23 февраля 2017, 20:42

      Нету и Кришито более наигранная пара, походу из-за этого. Да жаль, что Молло не заявили в ЛЕ, его бы вместо коки....

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      Рейтинг: +2773

      волчарик > Gullit 76 23 февраля 2017, 20:48

      свежий Шатов может усилить на замене. но зачем кривоногого в состав

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > волчарик 23 февраля 2017, 20:52

      Шатов - так он вроде травмирован к тому же.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 20:03

      Анюков и Данни вернулись хорошая новость)))

      Лучше Ивановича. Защитники, которые бы точно усилили «Зенит»
      https://bombardir.ru/posts/2644

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