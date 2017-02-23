Кавазашвили: «Зенит» буксует. Нужно выложиться по максимуму в игре с «Андерлехтом», иначе позора не избежать»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом». Напомним, в первой игре петербургский клуб уступил со счетом 0:2.

«Удивительно, что «Зенит» не смог подтвердить свое реноме в Бельгии. «Зенит» пока, к сожалению, буксует. В ответном матче с «Андерлехтом» питерцы обязаны выложиться по максимуму, иначе не избежать позора», – сказал Кавазашвили.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.