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    Кавазашвили: «Зенит» буксует. Нужно выложиться по максимуму в игре с «Андерлехтом», иначе позора не избежать»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом». Напомним, в первой игре петербургский клуб уступил со счетом 0:2.

    «Удивительно, что «Зенит» не смог подтвердить свое реноме в Бельгии. «Зенит» пока, к сожалению, буксует. В ответном матче с «Андерлехтом» питерцы обязаны выложиться по максимуму, иначе не избежать позора», – сказал Кавазашвили.

    Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 12:45
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