Я не понимаю, я не понимаю призидента Переса, что он хочет и чего добивается? Иско, это будущее Мадрида, он так органично вписывался в команду. Хорошо понимает игру Мадрида, чувствует ее сердцем. Сначала он продал Озила, который был самым лучшим распасовщиком своего времени в Реале. Потом был продан Ди Мария, который так хорошо закрывал правый фланг. Купил Хамеса, за бешенные деньги, который почти ничего не показывает. Ушел Сами Хедира, он вообще был шикарный опорник, лучше Алонсо в пять раз. Вот теперь Иско, гнать Переса в шею от руля Мадрида.
Полузащитник «Реала» Иско может перебраться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. Каталонские скауты следили за ним еще в 2013 году, когда он выступал за «Малагу». Известно, что в его услугах также заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Челси».
Напомним, что сам футболист готов уйти из «Реала», в котором он не получает достаточно игровой практики. В текущем сезоне он провел 17 матчей в испанской Примере, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до середины 2018 года.