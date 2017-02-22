Полузащитник «Реала» Иско может перебраться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo. Каталонские скауты следили за ним еще в 2013 году, когда он выступал за «Малагу». Известно, что в его услугах также заинтересованы «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Челси».

Напомним, что сам футболист готов уйти из «Реала», в котором он не получает достаточно игровой практики. В текущем сезоне он провел 17 матчей в испанской Примере, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Иско с «Реалом» рассчитан до середины 2018 года.