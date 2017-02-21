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    Шалимов заявил, что «Краснодар» не будет играть на удержание счета в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

    Встреча состоится в Стамбуле в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. Первый поединок «быки» завершили в свою пользу с минимальным преимуществом (1:0).

    «Когда команда пытается сохранить счет, это плохо кончается. Мы будем стараться играть агрессивно, как у себя дома. При счете 0:0 важно забить. Такие у нас задачи. Мы и в первом матче настраивались играть от себя, изучили соперника. Наверное, могли забить чуть побольше, но главную цель на первый матч выполнили», – сказал Шалимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.02.2017 19:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 февраля 2017, 22:39

      если краснодар проиграет шалим скажет: ну мы не играли на удержание счета и не уде ржали

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 февраля 2017, 22:22

      Ну Ну Ну .
      Да ..ули НУ , надо обыграть этих " турков" !!!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 20:53

      Правильно!Ни в коем случае не закрываться,даже если первыми забьём(всё равно это делать не умели и не умеем)А Адвокат что-то разболтался, не остановишь.Похоже на самом деле у него уверенности в своей команде нет.

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