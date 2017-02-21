Шалимов заявил, что «Краснодар» не будет играть на удержание счета в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов дал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».

Встреча состоится в Стамбуле в среду, 22 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. Первый поединок «быки» завершили в свою пользу с минимальным преимуществом (1:0).

«Когда команда пытается сохранить счет, это плохо кончается. Мы будем стараться играть агрессивно, как у себя дома. При счете 0:0 важно забить. Такие у нас задачи. Мы и в первом матче настраивались играть от себя, изучили соперника. Наверное, могли забить чуть побольше, но главную цель на первый матч выполнили», – сказал Шалимов.