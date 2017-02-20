Иньеста поддержал Энрике, выразив ему полное доверие

Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказал слова поддержки главному тренеру команды Луису Энрике, который в последние несколько дней подвергается критике со всех сторон.

«Мы уверены, как в себе, так и в нашем тренере. Осечка в Париже – это обидная ошибка, Которая может случиться с каждым. В предстоящих матчах мы вернем потерянную игру и продолжим побеждать. Сейчас у нас есть все шансы во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. Мы должны верить, что нам по силам вновь заиграть как нужно. Нельзя оглядываться назад – нужно смотреть вперед и продолжать бороться. Я нисколько не сомневаюсь в своей команде.

Еще перед матчем многие ожидали, что после Лиги чемпионов матч с «Леганесом» будет тяжелым. Впереди нас ждет неделя, чтобы перезарядить свои батарейки и немного отвлечься от неудачи в Париже. Нас ждет много работы», – сказал Иньеста.

Матч 23-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Леганес» закончился со счетом 2:1.