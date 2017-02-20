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    Иньеста поддержал Энрике, выразив ему полное доверие

    Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста высказал слова поддержки главному тренеру команды Луису Энрике, который в последние несколько дней подвергается критике со всех сторон.

    «Мы уверены, как в себе, так и в нашем тренере. Осечка в Париже – это обидная ошибка, Которая может случиться с каждым. В предстоящих матчах мы вернем потерянную игру и продолжим побеждать. Сейчас у нас есть все шансы во всех турнирах, в которых мы принимаем участие. Мы должны верить, что нам по силам вновь заиграть как нужно. Нельзя оглядываться назад – нужно смотреть вперед и продолжать бороться. Я нисколько не сомневаюсь в своей команде.

    Еще перед матчем многие ожидали, что после Лиги чемпионов матч с «Леганесом» будет тяжелым. Впереди нас ждет неделя, чтобы перезарядить свои батарейки и немного отвлечься от неудачи в Париже. Нас ждет много работы», – сказал Иньеста.

    Матч 23-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Леганес» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Goal.com

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    20.02.2017 08:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +50

      Bogdan1906 21 февраля 2017, 01:31

      в ближ. время барса не потянет. Для тренера всегда главное- поддержка команды.
      если бы не только иньеста. а так Месси ультиматумы ставит... тип " выгоните, я так сказал"... вообще упал в моих глазах. Просто сейчас столько разногласий. стоит ожидать больших перемен в барсе. А месси... не нрав ему- вали... сильно разбаловали.

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 20 февраля 2017, 15:13

      Это испанцы... а не как наши своего если избивают мимо проходят

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 20 февраля 2017, 11:21

      Иньеста уважает все решения тренера. не помню что бы он когда то кого то грязью поливал. ресспект))И еще добавлю что вряд ли Энрике перед матчем с ПСЖ давал указания бегать медленнее соперника делать не точные передачи и терять мяч в центре поля.

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