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    Кирьяков: «Китайцы во многом похожи на русских»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями о китайских болельщиках. Напомним, что он успел поиграть в Китае с 2001 по 2003 годы.

    «Как они относятся к европейцам? В крупных городах нет проблем, а вот в глубинках, бывало, смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты, иногда даже потрогать хотели.

    А вообще китайцы – обалденные люди: гостеприимные, любят застолья и тосты — все как у русских. На самом деле мы очень похожи. Меня часто приглашали домой и очень старались, чтобы гость был доволен. Я сдружился со многими ребятами из команды. Доходило даже до того, что после матчей я подъезжал на своей машине к китайскому корпусу и тайком забирал в город – развеяться. Было видно, что китайцы очень загружены этой «армейской» дисциплиной.

    Я им объяснял, что жизнь – это не только футбол, должно быть время и для развлечений», – сказал Кирьяков.

    Напомним, что в зимнее межсезонье китайские клубы произвели настоящую трансферную революцию, пригласив в местный чемпионат несколько ярких звезд, обеспечив им невероятные контракты.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.02.2017 08:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2017, 16:51

      Кирьяков, когда начинал играть за Динамо, не мог от штрафной линии до ворот, мяч добить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 февраля 2017, 10:55

      Кто бы Кокоре с Мамаем объяснил, что жизнь - это не только развлечения ...

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 09:40

      Так вот кто пионер Китайской революции в футболе! Он научил их веселится!

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 февраля 2017, 08:48

      Толще Кирьякова не видал.

      0
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