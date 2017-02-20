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Кирьяков: «Китайцы во многом похожи на русских»

20 февраля 2017, 08:15
4

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями о китайских болельщиках. Напомним, что он успел поиграть в Китае с 2001 по 2003 годы.

«Как они относятся к европейцам? В крупных городах нет проблем, а вот в глубинках, бывало, смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты, иногда даже потрогать хотели.

А вообще китайцы – обалденные люди: гостеприимные, любят застолья и тосты — все как у русских. На самом деле мы очень похожи. Меня часто приглашали домой и очень старались, чтобы гость был доволен. Я сдружился со многими ребятами из команды. Доходило даже до того, что после матчей я подъезжал на своей машине к китайскому корпусу и тайком забирал в город – развеяться. Было видно, что китайцы очень загружены этой «армейской» дисциплиной.

Я им объяснял, что жизнь – это не только футбол, должно быть время и для развлечений», – сказал Кирьяков.

Напомним, что в зимнее межсезонье китайские клубы произвели настоящую трансферную революцию, пригласив в местный чемпионат несколько ярких звезд, обеспечив им невероятные контракты.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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Амба Нагорск
1487569710
Толще Кирьякова не видал.
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Gullit 76
1487572859
Так вот кто пионер Китайской революции в футболе! Он научил их веселится!
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Tostao
1487577327
Кто бы Кокоре с Мамаем объяснил, что жизнь - это не только развлечения ...
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Zeff
1487598670
Кирьяков, когда начинал играть за Динамо, не мог от штрафной линии до ворот, мяч добить.
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