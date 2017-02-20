Кирьяков: «Китайцы во многом похожи на русских»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился своими впечатлениями о китайских болельщиках. Напомним, что он успел поиграть в Китае с 2001 по 2003 годы.

«Как они относятся к европейцам? В крупных городах нет проблем, а вот в глубинках, бывало, смотрели на нас, как на пришельцев с другой планеты, иногда даже потрогать хотели.

А вообще китайцы – обалденные люди: гостеприимные, любят застолья и тосты — все как у русских. На самом деле мы очень похожи. Меня часто приглашали домой и очень старались, чтобы гость был доволен. Я сдружился со многими ребятами из команды. Доходило даже до того, что после матчей я подъезжал на своей машине к китайскому корпусу и тайком забирал в город – развеяться. Было видно, что китайцы очень загружены этой «армейской» дисциплиной.

Я им объяснял, что жизнь – это не только футбол, должно быть время и для развлечений», – сказал Кирьяков.

Напомним, что в зимнее межсезонье китайские клубы произвели настоящую трансферную революцию, пригласив в местный чемпионат несколько ярких звезд, обеспечив им невероятные контракты.