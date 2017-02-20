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    Моуринью верил в Ибрагимовича с первого дня

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что всегда знал о значимости нападающего Златана Ибрагимовича для своей команды.

    «Я не считаю, сколько голов забил Златан. Но с самого начала я знал, что он станет очень важной составляющей нашей команды. Я знал это наверняка. Голом больше, голом меньше, но я понимал, что это вложение будет невероятно мощным для «Манчестер Юнайтед», – цитирует Моуринью FourFourTwo.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне шведский форвард забил на данный момент 24 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2017 06:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 20 февраля 2017, 10:43

      молоток одним словом

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