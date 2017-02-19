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    Бывший испанский футболист считает, что Пике должен уйти из сборной

    Бывший нападающий сборной Испании Альфонсо Перес выразил мнение, что защитник «Барселоны» Жерар Пике должен покинуть национальную команду.

    «Пике похож на Гвардиолу. Оба они являются сторонниками независимости Каталонии. Я не против Каталонии, но я против тех, кто выступает за ее независимость.

    Если уж Пике такой каталонец, то самым честным решением для него был бы уход из сборной Испании», – сказал Перес.

    Напомним, что Пике выступает за сборную Испании с 2009 года. В ее составе он провел 85 матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2017 15:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 февраля 2017, 20:20

      Перес молча еб закрой... то что пике выиграл тебе на игровой приставке остается выиграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 февраля 2017, 17:57

      Вряд ли Пике прислушается к словам ничегоневыигрывшегозавсюжизньбывшегоигрокасборной Уважаемого Альфонсо Переса. :)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 19 февраля 2017, 17:33

      Пике-сепаратист. Ему не место в сборной Испании. Ему место в сборной Каталонии.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > PopCorn963 19 февраля 2017, 17:55

      В России любят сепаратистов. Может ему к нам?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      DonBombardir 19 февраля 2017, 16:19

      Пике - патриот.

      1
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 19 февраля 2017, 15:32

      Пике сосиска.

      -1
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