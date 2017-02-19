Бывший испанский футболист считает, что Пике должен уйти из сборной

Перес молча еб закрой... то что пике выиграл тебе на игровой приставке остается выиграть
Бывший нападающий сборной Испании Альфонсо Перес выразил мнение, что защитник «Барселоны» Жерар Пике должен покинуть национальную команду.
«Пике похож на Гвардиолу. Оба они являются сторонниками независимости Каталонии. Я не против Каталонии, но я против тех, кто выступает за ее независимость.
Если уж Пике такой каталонец, то самым честным решением для него был бы уход из сборной Испании», – сказал Перес.
Напомним, что Пике выступает за сборную Испании с 2009 года. В ее составе он провел 85 матчей, в которых забил пять голов.