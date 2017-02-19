Журналист The Guardian: «Паоло Мальдини полюбили за его привлекательность. На деле он был Бэкхемом оборонительного плана»

Журналист The Guardian Пол Дойл в статье о лучших защитниках в истории футбола усомнился в легендарности экс-футболиста «Милана» Паоло Мальдини. Материал является частью серии «лучшие 11 игроков футбола», в рамках которой авторы издания выбирают самых знаковых представителей четырех позиций.

«Что касается Паоло Мальдини, его статус вечной легенды может быть связан с причиной куда более беспочвенной, чем даже тенденция восхищаться атакующим потенциалом защитников, а не их умениями в обороне. Его полюбили скорее за внешнюю привлекательность, чем за игру. В конечном итоге он начал котироваться выше, чем куда более эффективный Юрген Колер (защитник сборных ФРГ и Германии с 1986-го по 1988-й год — прим. «Бомбардира»).

Мальдини был очень хорошим игроком, но не великим. На Евро-96 Карел Поборский (полузащитник сборной Чехии с 1994-го по 2006-й год — прим. «Бомбардира») сделал из него не меньше, чем дурака. На деле он был миловидным Гари Невиллом или Дэвидом Бекхэмом оборонительного плана», — считает Дойл.

В качестве лучших защитников в истории футбола англичанин назвал Кафу, Лусио, Франца Беккенбауэра и Биксанта Лизаразю.