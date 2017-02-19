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    Журналист The Guardian: «Паоло Мальдини полюбили за его привлекательность. На деле он был Бэкхемом оборонительного плана»

    Журналист The Guardian Пол Дойл в статье о лучших защитниках в истории футбола усомнился в легендарности экс-футболиста «Милана» Паоло Мальдини. Материал является частью серии «лучшие 11 игроков футбола», в рамках которой авторы издания выбирают самых знаковых представителей четырех позиций.

    «Что касается Паоло Мальдини, его статус вечной легенды может быть связан с причиной куда более беспочвенной, чем даже тенденция восхищаться атакующим потенциалом защитников, а не их умениями в обороне. Его полюбили скорее за внешнюю привлекательность, чем за игру. В конечном итоге он начал котироваться выше, чем куда более эффективный Юрген Колер (защитник сборных ФРГ и Германии с 1986-го по 1988-й год — прим. «Бомбардира»).

    Мальдини был очень хорошим игроком, но не великим. На Евро-96 Карел Поборский (полузащитник сборной Чехии с 1994-го по 2006-й год — прим. «Бомбардира») сделал из него не меньше, чем дурака. На деле он был миловидным Гари Невиллом или Дэвидом Бекхэмом оборонительного плана», — считает Дойл.

    В качестве лучших защитников в истории футбола англичанин назвал Кафу, Лусио, Франца Беккенбауэра и Биксанта Лизаразю.

    Источник: Guardian.com

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    19.02.2017 01:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 16:16

      Очередной английский даун статейку написал.Мальдини играл не в колхозе и рядом с Барези,Костакуртой - они что тоже его только за красоту ценили?Это мировая легенда.И при чём тут какой-то эпизод(которого я даже не помню)в котором он ошибся?Из-за этого вся карьера под хвост?У пресловутого Колера ошибок не было?Лусио лучше? Да он просто дебил!

      2
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      Рейтинг: +42

      Дима97 19 февраля 2017, 13:09

      Лусио??? вы,вы серьезно?!!!!

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 19 февраля 2017, 09:09

      Мне кажется это бред полный. Ну ладно реклама, журналы и т.д. А клубы то дураки что ли держать футболиста за красоту?

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 февраля 2017, 02:16

      Ну фиииг знает..
      Есть много классных защитников, на мой взгляд мировых звёзд.
      Ну например Канноваро, Роберто Карлос, Неста, Рамос, Пуйоль, Кэмбел, Марсело и так далее, кто мог бы встать в одну линейку..Это я ещё не беру наших ребят с бывшего СССР, ну короче как всегда, спорная статья.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 19 февраля 2017, 01:56

      фу

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