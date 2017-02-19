Журналист The Guardian: «Паоло Мальдини полюбили за его привлекательность. На деле он был Бэкхемом оборонительного плана»

Очередной английский даун статейку написал.Мальдини играл не в колхозе и рядом с Барези,Костакуртой - они что тоже его только за красоту ценили?Это мировая легенда.И при чём тут какой-то эпизод(которого я даже не помню)в котором он ошибся?Из-за этого вся карьера под хвост?У пресловутого Колера ошибок не было?Лусио лучше? Да он просто дебил!
Журналист The Guardian Пол Дойл в статье о лучших защитниках в истории футбола усомнился в легендарности экс-футболиста «Милана» Паоло Мальдини. Материал является частью серии «лучшие 11 игроков футбола», в рамках которой авторы издания выбирают самых знаковых представителей четырех позиций.
«Что касается Паоло Мальдини, его статус вечной легенды может быть связан с причиной куда более беспочвенной, чем даже тенденция восхищаться атакующим потенциалом защитников, а не их умениями в обороне. Его полюбили скорее за внешнюю привлекательность, чем за игру. В конечном итоге он начал котироваться выше, чем куда более эффективный Юрген Колер (защитник сборных ФРГ и Германии с 1986-го по 1988-й год — прим. «Бомбардира»).
Мальдини был очень хорошим игроком, но не великим. На Евро-96 Карел Поборский (полузащитник сборной Чехии с 1994-го по 2006-й год — прим. «Бомбардира») сделал из него не меньше, чем дурака. На деле он был миловидным Гари Невиллом или Дэвидом Бекхэмом оборонительного плана», — считает Дойл.
В качестве лучших защитников в истории футбола англичанин назвал Кафу, Лусио, Франца Беккенбауэра и Биксанта Лизаразю.