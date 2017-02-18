«Реал» вышел в лидеры среди команд топ-5 европейских лиг по голам, забитым головой

В матче 23-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал победу над «Эспаньолом» – 2:0. Отметим, что один из голов, автором которого стал Альваро Мората, был забит головой.

Таким образом, мадридский клуб стал лидером среди всех команд топ-5 европейских лиг нынешнего сезона по голам, забитым головой. Таковых у сливочных теперь насчитывается 14. Отметим, что столько же имеет в активе «Монако».

На данный момент «Реал» является единоличным лидером турнирной таблицы Примеры и имеет в активе 52 очка и одну игру в запасе.