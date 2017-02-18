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    «Реал» вышел в лидеры среди команд топ-5 европейских лиг по голам, забитым головой

    В матче 23-го тура Примеры «Реал» на своем поле одержал победу над «Эспаньолом» – 2:0. Отметим, что один из голов, автором которого стал Альваро Мората, был забит головой.

    Таким образом, мадридский клуб стал лидером среди всех команд топ-5 европейских лиг нынешнего сезона по голам, забитым головой. Таковых у сливочных теперь насчитывается 14. Отметим, что столько же имеет в активе «Монако».

    На данный момент «Реал» является единоличным лидером турнирной таблицы Примеры и имеет в активе 52 очка и одну игру в запасе.

    Источник: Opta

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    18.02.2017 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 19 февраля 2017, 00:14

      мочиим барсу зажравшуюся атакууря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 19 февраля 2017, 00:14

      не удивительно

      0
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