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    Аленичев считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что ЦСКА сможет побороться со красно-белыми и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ в оставшихся турах.

    «Учитывая отрыв «Спартака» от «Зенита» в пять очков, конечно, «Спартак» в какой-то степени имеет преимущество. Но им не в коем случае нельзя расслабляться, потому что это не такой большой отрыв. Уверен, что борьба будет вплоть до последнего тура. Думаю, тот же ЦСКА подтянется и создаст конкуренцию «Спартаку» и «Зениту».

    Дает ли красно-белым преимущество перед «Зенитом» то, что они не играют в еврокубках? Вы знаете, мне такие разговоры никогда не нравились. Считаю, что более полезно играть два матча в неделю: ты находишься в более хорошем игровом тонусе. То, что «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» уже провели свои матчи, большой плюс для них», – сказал Аленичев.

    После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 40 очков. «Зенит» идет с отставанием в пять баллов, ЦСКА – в восемь.

    Источник: ТАСС

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    18.02.2017 17:17
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 февраля 2017, 17:43

      а он прав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 19 февраля 2017, 08:44

      Флаг в руки!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 февраля 2017, 08:02

      трудно будет... ЦСКА можно сказать,встал на новые рельсы...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 февраля 2017, 06:51

      правильно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 февраля 2017, 00:48

      все верно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      лёха72 19 февраля 2017, 00:22

      димка забей завтра в кубке легенд на пару с валерой.а здесь мы уже бес тебя чемпионами станем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 18 февраля 2017, 23:19

      Аленичев, хватит уже. Достал своей болтовней.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 февраля 2017, 23:14

      Аленичеву следует заняться чем-нибудь другим.

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 18 февраля 2017, 22:42

      Не хочется рассуждать ,только время покажет прав Аленичев или нет , Единственное что как то многие знаменитые люди от футбола превратились в прорицателей и гадалок ...Мой взгляд , если ты Спартаковец , желай победу только своему клубу , извините если кого обидел .....

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > ВЛАДИВОСТОК 19 февраля 2017, 06:32

      он же не предсказывает-человек просто высказал своё предположение на заданный ему журналюгой вопрос.а дальше уже сми выпускают свои статейки под громкими заголовками.

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > тётя ASYA 19 февраля 2017, 07:17

      Он теперь типа как эксперт высказался.

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 18 февраля 2017, 21:53

      Для начала нужно победить Зенит! Тогда гонка за чемпионство будит веселее! За весенний отрезок все клубы могут потерять очки, но тем не менее нужно обыгрывать главных конкурентов!

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