Аленичев считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что ЦСКА сможет побороться со красно-белыми и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ в оставшихся турах.

«Учитывая отрыв «Спартака» от «Зенита» в пять очков, конечно, «Спартак» в какой-то степени имеет преимущество. Но им не в коем случае нельзя расслабляться, потому что это не такой большой отрыв. Уверен, что борьба будет вплоть до последнего тура. Думаю, тот же ЦСКА подтянется и создаст конкуренцию «Спартаку» и «Зениту».

Дает ли красно-белым преимущество перед «Зенитом» то, что они не играют в еврокубках? Вы знаете, мне такие разговоры никогда не нравились. Считаю, что более полезно играть два матча в неделю: ты находишься в более хорошем игровом тонусе. То, что «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» уже провели свои матчи, большой плюс для них», – сказал Аленичев.

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 40 очков. «Зенит» идет с отставанием в пять баллов, ЦСКА – в восемь.