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  • Аленичев считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ

Аленичев считает, что ЦСКА поборется со «Спартаком» и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ

18 февраля 2017, 17:17
27

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что ЦСКА сможет побороться со красно-белыми и «Зенитом» за чемпионство в РФПЛ в оставшихся турах.

«Учитывая отрыв «Спартака» от «Зенита» в пять очков, конечно, «Спартак» в какой-то степени имеет преимущество. Но им не в коем случае нельзя расслабляться, потому что это не такой большой отрыв. Уверен, что борьба будет вплоть до последнего тура. Думаю, тот же ЦСКА подтянется и создаст конкуренцию «Спартаку» и «Зениту».

Дает ли красно-белым преимущество перед «Зенитом» то, что они не играют в еврокубках? Вы знаете, мне такие разговоры никогда не нравились. Считаю, что более полезно играть два матча в неделю: ты находишься в более хорошем игровом тонусе. То, что «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» уже провели свои матчи, большой плюс для них», – сказал Аленичев.

После 17-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 40 очков. «Зенит» идет с отставанием в пять баллов, ЦСКА – в восемь.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Аленичев Дмитрий
Комментарии (27)
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Taps
1487432720
ЗЕНИТ - 1 ЦСКА - 2 ............ Спартак - 10
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Garrincha58
1487432758
Спартак если не случится чего то сверх неординарного станет наконец то чемпионом
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vladimir-7
1487433295
Согласен с Д.Аленичевым о том, что в борьбе за чемпионство сыграют Зенит и ЦСКА, но он забывает о других претендентах-Терек, Краснодар, Амкар, Ростов и вообще судьба Спартака зависит от других команд с которыми он сыграет.
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VVM1964
1487442159
ЦСКА СКОРЕЕ ПОСПОРИТ С ТЕРЕКОМ И КРАСНОДАРОМ И ДАЖЕ РОСТОВ ЕЩЕ МОЖЕТ ПОДТЯНУТЬСЯ .
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lex_ex
1487444031
Для начала нужно победить Зенит! Тогда гонка за чемпионство будит веселее! За весенний отрезок все клубы могут потерять очки, но тем не менее нужно обыгрывать главных конкурентов!
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Zeff
1487448874
Аленичеву следует заняться чем-нибудь другим.
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bafor
1487449185
Аленичев, хватит уже. Достал своей болтовней.
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Zenit-84
1487454531
все верно
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84aivengo
1487480557
трудно будет... ЦСКА можно сказать,встал на новые рельсы...
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agrmark
1487483068
Флаг в руки!
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