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    Российские болельщики с помощью песни пригласили англичан на ЧМ-2018

    Российские болельщики в веселой манере пригласили своих «коллег» из Англии посетить чемпионат мира-2018. Отечественные поклонники футбола исполнили песню, в которой объяснили британским фанатам, что намерены дружелюбно принять их на мировом первенстве в июне-июле следующего года.

    Ранее на канале ВВС прошел показ фильма о беспорядках в Марселе во время Евро-2016, спровоцированных английскими и российскими болельщиками. В ленте рассказывается, что на ЧМ-2018 россияне готовят месть англичанам за тот инцидент.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 15:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7

      tim_173 18 февраля 2017, 17:22

      Нужно было их зазывать треком, подготовленным к Евро-2016:
      Буфет Мон Фрэр – Евро 2016

      Do you speak Russian?
      Pi*da vam
      Parlez-vous Russe?
      Pi*da vam
      Sprechen Sie Russisch?
      Piz*a vam
      Czy mówisz po rosyjsku?
      *izda vam

      =)

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 февраля 2017, 17:18

      Не надо обижать англичан,пусть приезжают..Во первых родоначальники,во вторых сильно помогли нам во время ВОВ..
      Но за то,что постоянно вставляют палки в колёса нашего ЧМ-18г, надо слегка поддать..под зад.. "Приезжайте Господа",а там поглядим "Ху из ху.."

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 18 февраля 2017, 17:18

      А почему на русском спели?) Англичане ж не поняли ничего.)

      1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2017, 16:56

      вот в том то и дело что именно вот эта кучка на видео их и не тронет )))

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 18 февраля 2017, 16:46

      Агличанам нада дать ногой по той части спины,где она заканчивает своё благородное название.

      1
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 18 февраля 2017, 16:44

      Об нас ноги вытирают. А мы позоримся опять, песни поём дурачки. Надо было на 3 буквы послать и не реагировать. И не было бы ажиотажа к этому фильму. Обливай не обливай Россию, мундиаль не как уже не отберут у нас. А болельщики приехали бы и без этого позорного поступка!
      П.С. Стыд и срам авторам этого позора!

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 18 февраля 2017, 16:29

      Шляпа

      0
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      Рейтинг: +18

      Русик292 18 февраля 2017, 16:21

      Поляков хлопнуть надо за евро 2012

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Русик292 18 февраля 2017, 17:13

      поддерживаю! Тогда они нам сильно нахамили..Сволочи!

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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 18 февраля 2017, 16:17

      Петухи

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 18 февраля 2017, 16:08

      Это не болельщики - так непонятно что. Настоящий болельщик пиариться не будет.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > edw7777 18 февраля 2017, 18:56

      Чего не так то, кому в их городе нужны такие провокаторы как во Франции. А потом ещё наши флаги жечь у нашего порога?!

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