Российские болельщики с помощью песни пригласили англичан на ЧМ-2018

Нужно было их зазывать треком, подготовленным к Евро-2016:
Буфет Мон Фрэр – Евро 2016
Do you speak Russian?
Pi*da vam
Parlez-vous Russe?
Pi*da vam
Sprechen Sie Russisch?
Piz*a vam
Czy mówisz po rosyjsku?
*izda vam
=)
Российские болельщики в веселой манере пригласили своих «коллег» из Англии посетить чемпионат мира-2018. Отечественные поклонники футбола исполнили песню, в которой объяснили британским фанатам, что намерены дружелюбно принять их на мировом первенстве в июне-июле следующего года.
Ранее на канале ВВС прошел показ фильма о беспорядках в Марселе во время Евро-2016, спровоцированных английскими и российскими болельщиками. В ленте рассказывается, что на ЧМ-2018 россияне готовят месть англичанам за тот инцидент.