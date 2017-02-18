Российские болельщики с помощью песни пригласили англичан на ЧМ-2018

Российские болельщики в веселой манере пригласили своих «коллег» из Англии посетить чемпионат мира-2018. Отечественные поклонники футбола исполнили песню, в которой объяснили британским фанатам, что намерены дружелюбно принять их на мировом первенстве в июне-июле следующего года.

Ранее на канале ВВС прошел показ фильма о беспорядках в Марселе во время Евро-2016, спровоцированных английскими и российскими болельщиками. В ленте рассказывается, что на ЧМ-2018 россияне готовят месть англичанам за тот инцидент.