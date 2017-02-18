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  • Российские болельщики с помощью песни пригласили англичан на ЧМ-2018

Российские болельщики с помощью песни пригласили англичан на ЧМ-2018

18 февраля 2017, 15:26
18

Российские болельщики в веселой манере пригласили своих «коллег» из Англии посетить чемпионат мира-2018. Отечественные поклонники футбола исполнили песню, в которой объяснили британским фанатам, что намерены дружелюбно принять их на мировом первенстве в июне-июле следующего года.

Ранее на канале ВВС прошел показ фильма о беспорядках в Марселе во время Евро-2016, спровоцированных английскими и российскими болельщиками. В ленте рассказывается, что на ЧМ-2018 россияне готовят месть англичанам за тот инцидент.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Англия
Комментарии (18)
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agil
1487421456
молодцы!!! но этих англичан все равно надо будет поставить на место!!!
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Alek7183
1487421700
Пусть не приезжают, никому не нужны ужратые мелкобритские гопники.
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olic29ivica
1487422706
Круто придумано, но вместо двух впереди стоящих слюнтяев могли бы типов посерьезнее поставить
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maksspartak
1487423159
да парней надо было посерьезнее ставить )) а не этих ботаников
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Woodbreak
1487423843
Петухи
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Русик292
1487424104
Поляков хлопнуть надо за евро 2012
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Клим Чугункин.
1487425593
Агличанам нада дать ногой по той части спины,где она заканчивает своё благородное название.
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maksspartak
1487426166
вот в том то и дело что именно вот эта кучка на видео их и не тронет )))
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bafor
1487427492
А почему на русском спели?) Англичане ж не поняли ничего.)
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за ЦСКА с 1980г
1487427532
Не надо обижать англичан,пусть приезжают..Во первых родоначальники,во вторых сильно помогли нам во время ВОВ.. Но за то,что постоянно вставляют палки в колёса нашего ЧМ-18г, надо слегка поддать..под зад.. "Приезжайте Господа",а там поглядим "Ху из ху.."
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