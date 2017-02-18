World Soccer назвал Жулиано потенциальной звездой плей-офф Лиги Европы

Авторитетный журнал World Soccer отметил полузащитника «Зенита» Жулиано

Как подчеркивают иностранные журналисты, если бразилец сумеет реализовать весь свой потенциал, то может стать настоящей звездой плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на выезде проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.

Жулиано в текущем розыгрыше турнира провел за «Зенит» семь матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.