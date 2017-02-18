Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    World Soccer назвал Жулиано потенциальной звездой плей-офф Лиги Европы

    Авторитетный журнал World Soccer отметил полузащитника «Зенита» Жулиано

    Как подчеркивают иностранные журналисты, если бразилец сумеет реализовать весь свой потенциал, то может стать настоящей звездой плей-офф Лиги Европы.

    Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» на выезде проиграл «Андерлехту» со счетом 0:2. Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 23 февраля.

    Жулиано в текущем розыгрыше турнира провел за «Зенит» семь матчей, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

    Источник: Worldsoccer

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2017 01:08
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 11:03

      После яркого начала Жулиано сдулся и никак не может заиграть как прежде.Здесь главное слово - потенциально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 февраля 2017, 08:26

      в нашем чемпионате он уже деградирует какой тогда из него потенциал поиграет в Зените года три и в Китай вот его потенциал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 февраля 2017, 08:05

      Авторитетный журнал World Soccer отметил полузащитника «Зенита» Жулиано.......... они к цыганке ходили, они точно знают.........................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 февраля 2017, 02:23

      Они вообще в курсе что зина с наскоку за щёку приняла? Едут с первого же раунда мимо кассы и никакой Жулик не покажет своей игры, ибо 1 матч им остался в турнире

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > lra 18 февраля 2017, 12:18

      обиженным на весь мир, шл..хам слова не давали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 18 февраля 2017, 01:15

      Звучит как насмешка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11