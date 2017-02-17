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    Симонян: «Англичане не могут успокоиться, что ЧМ-2018 пройдет в России, вот и льют грязь»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о вышедшем в эфир телеканала ВВС фильма о российских фанатах. По мнению Симоняна, это часть кампании, развернутой против проведения чемпионата мира-2018 в России.

    «Есть хорошая русская поговорка: чья бы корова мычала… Беспорядки на Евро-2016? Это исходит от англичан. Они забыли, что были отстранены от участия в еврокубках после трагедии в Брюсселе. Поэтому не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Дурной пример заразителен. Наши болельщики, к сожалению, переняли негативные качества от европейских фанатов.

    Что касается чемпионата Европы-2016, наши ли болельщики были зачинщиками беспорядков – большой вопрос. Но о своих фанатах они ничего не говорят. Фильмы можно сделать какие угодно. Развернулась целая кампания. Пока они не могут успокоиться, что чемпионат пройдет в нашей стране, вот и льют грязь. Мне хочется к ним обратиться: «Успокойтесь же, господа. Приезжайте в Россию, вас достойно примут. Я уверен, что на наших стадионах будет полный порядок», – сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 13:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 февраля 2017, 19:01

      Так и вижу,как королева Великобритании звонит на ВВС и просит показать фильм о русских болельщиках))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 февраля 2017, 14:34

      Пусть льют грязь!!! У нас в российской власти столько говна, что от простой грязи только чище будет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > la verdad 17 февраля 2017, 16:48

      Критикуя кого то - начни с себя..

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > turist82 17 февраля 2017, 18:08

      Ты уже начал?

      2
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      Рейтинг: -242

      kauk 17 февраля 2017, 14:17

      а нужен ли он нам это чм

      3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 февраля 2017, 14:02

      и не только англичане.падальщиков много

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 17 февраля 2017, 13:54

      Они себя так всегда ведут. Когда было Евро 2012 тоже призывали болельщиков не ехать на форум, ведь там расизм, и т.п. и так далее...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2017, 13:44

      Н.Симоняну: Нужно, чтобы наши СМИ побольше писало в мире и Англии о выходках
      английских болельщиков на стадионах и вокруг них. А мы и так понимаем, чего
      хотят и чего добиваются эти английские СМИ.

      0
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      Рейтинг: +320

      T 72 17 февраля 2017, 13:12

      Так и есть

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