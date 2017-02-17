Симонян: «Англичане не могут успокоиться, что ЧМ-2018 пройдет в России, вот и льют грязь»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о вышедшем в эфир телеканала ВВС фильма о российских фанатах. По мнению Симоняна, это часть кампании, развернутой против проведения чемпионата мира-2018 в России.

«Есть хорошая русская поговорка: чья бы корова мычала… Беспорядки на Евро-2016? Это исходит от англичан. Они забыли, что были отстранены от участия в еврокубках после трагедии в Брюсселе. Поэтому не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Дурной пример заразителен. Наши болельщики, к сожалению, переняли негативные качества от европейских фанатов.

Что касается чемпионата Европы-2016, наши ли болельщики были зачинщиками беспорядков – большой вопрос. Но о своих фанатах они ничего не говорят. Фильмы можно сделать какие угодно. Развернулась целая кампания. Пока они не могут успокоиться, что чемпионат пройдет в нашей стране, вот и льют грязь. Мне хочется к ним обратиться: «Успокойтесь же, господа. Приезжайте в Россию, вас достойно примут. Я уверен, что на наших стадионах будет полный порядок», – сказал Симонян.