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  • Симонян: «Англичане не могут успокоиться, что ЧМ-2018 пройдет в России, вот и льют грязь»

Симонян: «Англичане не могут успокоиться, что ЧМ-2018 пройдет в России, вот и льют грязь»

17 февраля 2017, 13:04
9

Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение о вышедшем в эфир телеканала ВВС фильма о российских фанатах. По мнению Симоняна, это часть кампании, развернутой против проведения чемпионата мира-2018 в России.

«Есть хорошая русская поговорка: чья бы корова мычала… Беспорядки на Евро-2016? Это исходит от англичан. Они забыли, что были отстранены от участия в еврокубках после трагедии в Брюсселе. Поэтому не нужно перекладывать с больной головы на здоровую. Дурной пример заразителен. Наши болельщики, к сожалению, переняли негативные качества от европейских фанатов.

Что касается чемпионата Европы-2016, наши ли болельщики были зачинщиками беспорядков – большой вопрос. Но о своих фанатах они ничего не говорят. Фильмы можно сделать какие угодно. Развернулась целая кампания. Пока они не могут успокоиться, что чемпионат пройдет в нашей стране, вот и льют грязь. Мне хочется к ним обратиться: «Успокойтесь же, господа. Приезжайте в Россию, вас достойно примут. Я уверен, что на наших стадионах будет полный порядок», – сказал Симонян.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Симонян Никита
Комментарии (9)
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T 72
1487326365
Так и есть
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vladimir-7
1487328263
Н.Симоняну: Нужно, чтобы наши СМИ побольше писало в мире и Англии о выходках английских болельщиков на стадионах и вокруг них. А мы и так понимаем, чего хотят и чего добиваются эти английские СМИ.
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marslond
1487328887
Они себя так всегда ведут. Когда было Евро 2012 тоже призывали болельщиков не ехать на форум, ведь там расизм, и т.п. и так далее...
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лёха72
1487329361
и не только англичане.падальщиков много
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kauk
1487330251
а нужен ли он нам это чм
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la verdad
1487331249
Пусть льют грязь!!! У нас в российской власти столько говна, что от простой грязи только чище будет.
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андрей андреев
1487347296
Так и вижу,как королева Великобритании звонит на ВВС и просит показать фильм о русских болельщиках))))
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