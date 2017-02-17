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    Полоз: «Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили»

    Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз отметил поддержку немногочисленных болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (4:0). Напомним, что игру посетило около шести тысяч фанатов.

    «В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был сегодня с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.

    К морозу нам не привыкать. Все-таки с «Баварией» играли примерно в таких же условиях. Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.

    Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше», – сказал Полоз.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» состоится 23 февраля в 23:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.02.2017 10:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 17 февраля 2017, 16:16

      Это правильно всегда надо так говорить - не надо трепаться - это к лучшему

      1
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 17 февраля 2017, 14:38

      не скромничай Димон

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      benz665 17 февраля 2017, 13:57

      Бесят такие высказывания! Вечно все одно и тоже, какой им счёт то нужен, чтобы сказать - все, этого точно достаточно для прохода в следующий круг,10 : 0 чтоли? Вечно прибедняются, уважение конечно надо показывать, но не так, а то больше на трусость похоже

      -1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > benz665 17 февраля 2017, 14:06

      на какую трусость, человек просто не страдает шапкозакидательским настроением и показывает свой серьезный настрой

      2
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > benz665 17 февраля 2017, 14:47

      Нисколько не интереснее читать за час до начала матча, как "счас Зеня разорвёт бельгийских котят на части"..
      А потом слушать, что есть шанс пройти бельгийских львов))))

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 17 февраля 2017, 12:54

      Задачу не решили,но сильно упростили,теперь даже подлянка с каким нибудь техпоражением не прокатит

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