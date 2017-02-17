Полоз: «Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз отметил поддержку немногочисленных болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (4:0). Напомним, что игру посетило около шести тысяч фанатов.

«В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был сегодня с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.

К морозу нам не привыкать. Все-таки с «Баварией» играли примерно в таких же условиях. Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.

Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше», – сказал Полоз.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» состоится 23 февраля в 23:05 по московскому времени.