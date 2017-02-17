Жулиано: «Андерлехт» нас превзошел»

Полузащитник «Зенита» Жулиано признался, что команда провела не самый лучший матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» на выезде. Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0. Ответный матч состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

– Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но «Андерлехт» нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.

– 2:0 – это большое преимущество?

– Да, конечно. Они сумели забить дважды и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском».