Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жулиано: «Андерлехт» нас превзошел»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано признался, что команда провела не самый лучший матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» на выезде. Напомним, встреча закончилась со счетом 2:0. Ответный матч состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    – Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но «Андерлехт» нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.

    – 2:0 – это большое преимущество?

    – Да, конечно. Они сумели забить дважды и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском».

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2017 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 17 февраля 2017, 10:29

      Зенит Спалети и Боаша нравился больше, какие-то они тяжелые все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 февраля 2017, 10:15

      Посмотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 февраля 2017, 08:58

      Ростов красавцы и Краснодар молодцы, а суперклуб опять опозорился

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11