Клаэссон доволен дебютом за «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился впечатлениями от дебюта за российский клуб. Гол шведа позволил команде одержать победу над «Фенербахче» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Забить гол уже через три минуты твоего первого официального матча – что может быть лучше? О таком начале можно только мечтать. Игра у нас получилась, мы хорошо себя чувствовали все 90 минут. В Турции будет сложнее, но очень здорово, что сумели не пропустить», – сказал Классон.

Ответная встреча состоится 22-го февраля в Стамбуле.

«Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»