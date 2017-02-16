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    Клаэссон доволен дебютом за «Краснодар»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Клаэссон поделился впечатлениями от дебюта за российский клуб. Гол шведа позволил команде одержать победу над «Фенербахче» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    «Забить гол уже через три минуты твоего первого официального матча – что может быть лучше? О таком начале можно только мечтать. Игра у нас получилась, мы хорошо себя чувствовали все 90 минут. В Турции будет сложнее, но очень здорово, что сумели не пропустить», – сказал Классон.

    Ответная встреча состоится 22-го февраля в Стамбуле.

    «Эта реальность лучше, чем я ожидал». Кто такой Виктор Клаэссон – главный герой встречи с «Фенербахче»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 23:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 февраля 2017, 07:55

      с почином, удачи в дальнейшем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 17 февраля 2017, 00:21

      Поздравляю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 февраля 2017, 00:11

      Удачное начало! Желаем и в дальнейшем огорчать своих соперников!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      spaike 17 февраля 2017, 00:09

      Хорошо сыграл. Краснодар приобрел хорошего полузащитника.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 февраля 2017, 00:06

      Я тоже им доволен!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 23:34

      Отличный дебют!Успехов!

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