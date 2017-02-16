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    Шалимов — о победе над «Фенербахче»: «Задачу отбиваться не ставили, но важно было не пропустить и постараться забить»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в матче с «Фенербахче» (1:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    – Игра тяжелая, легкой и не ожидали, но удовлетворены игрой, особенно в первом тайме. Во втором тайме немного подсели, может, просто не так готовы, ведь это первый официальный матч. Задачу отбиваться не ставили, но нам очень важно было не пропустить и постараться забить, что мы могли сделать и не один раз. Но хорошо, что не пропустили. Понимаем, что нас ждет в Турции, но это будет через неделю, поэтому нам сейчас надо восстановиться и готовиться к следующей игре.

    – Готовясь к игре, переоценили соперника?

    – Я не скажу, что мы более сдержанно играли, действовали в атаке так, как позволял соперник. Моментов создали достаточно, но допускали технические ошибки.

    «Фенербахче» – команда сильная, потому я бы похвалил ребят, что так провели игру. Когда у нас были трудности во втором тайме, они сдержали соперника, не дали ему забить, – заявил Шалимов.

    Ответная встреча состоится 22-го февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2017 21:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2017, 05:01

      Маловато конечно забили, может сказаться на ответной игре, но зато посмотрели на новичков, пока впечатляют...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 февраля 2017, 22:18

      Хотя бы 2:0 надо было. Тяжело в ответке будет. Удачи!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 февраля 2017, 22:09

      что бы это победа было началом большой серии побед. удачи. быки вперед

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 21:47

      Маловато забили,но может это и соберёт!Удачи в Турции!

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