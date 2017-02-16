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    Аленичев: «Уверен, что Самедов пришел в «Спартак» не доигрывать»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал свое мнение относительно перехода в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.

    «Я считаю, что Самедов – очень сильное приобретение. Причем это знаковый трансфер не только для «Спартака», но и для всего чемпионата. Уверен, Саша пришел в «Спартак» не доигрывать, как считают многие, а все-таки показывать свой высокий уровень», – сказал Аленичев.

    В текущем сезоне Самедов провел за за свой бывший клуб «Локомотив» 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 17:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 16 февраля 2017, 17:49

      Ясен пень!

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