Аленичев: «Уверен, что Самедов пришел в «Спартак» не доигрывать»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал свое мнение относительно перехода в стан красно-белых полузащитника Александра Самедова.

«Я считаю, что Самедов – очень сильное приобретение. Причем это знаковый трансфер не только для «Спартака», но и для всего чемпионата. Уверен, Саша пришел в «Спартак» не доигрывать, как считают многие, а все-таки показывать свой высокий уровень», – сказал Аленичев.

В текущем сезоне Самедов провел за за свой бывший клуб «Локомотив» 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.