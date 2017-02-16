Лига чемпионов. «Реал» одержал волевую победу над «Наполи»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» добился победы над «Наполи» со счетом 3:1.

Отметим, что автором одного из голов стал Карим Бензема, который теперь является лучшим французским бомбардиром в истории турнира, имея в активе 51 забитый мяч.

Напомним, ответная игра состоится 7 марта в Неаполе. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Реал (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Инсинье, 8; 1:1 – Бензема, 18; 2:1 – Кроос, 49; 3:1 – Каземиро, 54.

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