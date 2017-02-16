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    Лига чемпионов. «Реал» одержал волевую победу над «Наполи»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» добился победы над «Наполи» со счетом 3:1.

    Отметим, что автором одного из голов стал Карим Бензема, который теперь является лучшим французским бомбардиром в истории турнира, имея в активе 51 забитый мяч.

    Напомним, ответная игра состоится 7 марта в Неаполе. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.

    Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    Реал (Испания) – Наполи (Италия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Инсинье, 8; 1:1 – Бензема, 18; 2:1 – Кроос, 49; 3:1 – Каземиро, 54.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 00:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 16 февраля 2017, 01:06

      волевую???? да они легко играли. с запасон. не видя матч писать такое нельзя.

      1
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 февраля 2017, 00:55

      Играли с запасом...

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 00:45

      Реал - не Барса. Реал - чемпион!

      2
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      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 00:44

      так себе игра у РЕАЛА.Не хотят больше забит.может в ответном старается больше удивлять публику.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2017, 00:38

      У Наполи ещё есть шанс...в Неаполе будет битва)))

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ЖОРРО 16 февраля 2017, 00:47

      ага,как у барсиков)))))))

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > himik2-62 16 февраля 2017, 18:49

      Не соглашусь,Реал не в идеальном состоянии (к моему сожалению),так что 2-0 выиграть вполне возможно при родных стенах...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > ЖОРРО 16 февраля 2017, 22:52

      не смеши мои подковы))))2-2на публику

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > himik2-62 16 февраля 2017, 22:59

      Вполне возможно...посмотрим))

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