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    Роналду, Бензема и Хамес выйдут с первых минут в матче между «Реалом» и «Наполи»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Наполи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес, Бензема, Роналду.

    «Наполи»: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Гамшик, Зелински, Мертенс, Кальехон, Инсинье.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: УЕФА

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    15.02.2017 21:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 15 февраля 2017, 22:18

      мочилово будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      ArmyaneVpered 15 февраля 2017, 21:58

      В чем неожиданность ?

      0
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