Роналду, Бензема и Хамес выйдут с первых минут в матче между «Реалом» и «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Наполи» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Хамес, Бензема, Роналду.

«Наполи»: Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Гамшик, Зелински, Мертенс, Кальехон, Инсинье.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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