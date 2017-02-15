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    Луческу: «Многие тренеры переняли мою систему подготовки молодых игроков»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о проделанной на сборах работе перед возобновлением сезона. Напомним, завтра петербургскому клубу предстоит встретиться с «Андерлехтом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

    «Когда на сбор поехали пять молодых игроков и пять новичков, нужно было провести большое количество игр, чтобы посмотреть их. Они играли не на своих позициях и в разных сочетаниях. Нужно было посмотреть, что из этого получится. Я доволен тем, что увидел. Думаю, что молодые игроки «Шахтера», которые приходили, не набрались бы большого опыта без 22-23 таких игр. Только игрока с опытом можно выставлять на игры Лиги чемпионов, Кубка и других.

    Но такие игры никогда не мешали нашей подготовке. Поэтому вся программа, которая была намечена на сборы, была выполнена. Были лишь две-три игры, где я выставлял состав, близкий к тому, который начнет официальные игры.

    Есть много других вещей, которые я мог бы сказать о нашей подготовке, но в этом нет смысла. Многие тренеры переняли мою систему. Это единственный метод, который позволяет набраться опыта молодым игрокам», – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

    Напомним, первый матч начнется завтра в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 21:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 16 февраля 2017, 09:59

      Ну что сказать время покажет!

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 15 февраля 2017, 22:01

      Этот опыт называется просто : "проходной двор".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 15 февраля 2017, 22:00

      Что то Джорджевич никак не заиграет. А игрок то способный.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Viktor781 15 февраля 2017, 22:41

      если был бы способным давно бы заиграл а так бездарность каких в Зените пол команды и еще прикупили Молло и Цалагова,а цыган все о какой то своей системе болтает

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Garrincha58 16 февраля 2017, 08:56

      Это цыганская система! Кержаков её называет феерическим футболом! Типа цыганочки с выходом! Главное,что-бы не с вылетом!

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