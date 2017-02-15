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  • Луческу: «Многие тренеры переняли мою систему подготовки молодых игроков»

Луческу: «Многие тренеры переняли мою систему подготовки молодых игроков»

15 февраля 2017, 21:44
5

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о проделанной на сборах работе перед возобновлением сезона. Напомним, завтра петербургскому клубу предстоит встретиться с «Андерлехтом» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

«Когда на сбор поехали пять молодых игроков и пять новичков, нужно было провести большое количество игр, чтобы посмотреть их. Они играли не на своих позициях и в разных сочетаниях. Нужно было посмотреть, что из этого получится. Я доволен тем, что увидел. Думаю, что молодые игроки «Шахтера», которые приходили, не набрались бы большого опыта без 22-23 таких игр. Только игрока с опытом можно выставлять на игры Лиги чемпионов, Кубка и других.

Но такие игры никогда не мешали нашей подготовке. Поэтому вся программа, которая была намечена на сборы, была выполнена. Были лишь две-три игры, где я выставлял состав, близкий к тому, который начнет официальные игры.

Есть много других вещей, которые я мог бы сказать о нашей подготовке, но в этом нет смысла. Многие тренеры переняли мою систему. Это единственный метод, который позволяет набраться опыта молодым игрокам», – сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, первый матч начнется завтра в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Луческу Мирча
Комментарии (5)
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Viktor781
1487185208
Что то Джорджевич никак не заиграет. А игрок то способный.
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kanav67
1487185298
Этот опыт называется просто : "проходной двор".
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skorikov.sn
1487228398
Ну что сказать время покажет!
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