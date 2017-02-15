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    Рейнгольд уверен, что «Краснодар» уволит Шалимова, если не пройдет «Фенербахче»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в преддверии матча 1/16 Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» поделился мнением о тренере российской команды Игоре Шалимове.

    «У меня еще большие вопросы вызывает квалификации главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. По первой части сезона я так и не понял, какой он тренер, какие у него взгляды и какую игру он ставит. Сплошной сумбур. И если «Краснодар» не пройдет «Фенербахче», в следующем сезон у краснодарцев будет новый тренер», – заявил Рейнгольд.

    Встреча состоится 16 февраля в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2017 21:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 16 февраля 2017, 10:51

      Фенербахче-это не какой-нибудь кипрский АИК,тем более,что там собраны крепкие игроки ! И если снимать каждый раз тренера за проигрыш в плей-офф ЛЕ только за это, то команда от этого сильнее не станет! Недавний пример - Локомотив!

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 16 февраля 2017, 00:06

      оба на новая ванга

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2017, 22:43

      старые перdun смотри за своим свинарником и не лезь в единственный порядочный клуб страны

      1
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      Рейтинг: +47

      Ильин 15 февраля 2017, 22:23

      Не зря в игровую бытность Рейнгольда называли "всадник без головы".
      Ну и откуда ей (голове) взяться в старости?

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 15 февраля 2017, 22:01

      До чего же беспардонный и непорядочный человек этот Р-гольд

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