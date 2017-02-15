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  • Рейнгольд уверен, что «Краснодар» уволит Шалимова, если не пройдет «Фенербахче»

Рейнгольд уверен, что «Краснодар» уволит Шалимова, если не пройдет «Фенербахче»

15 февраля 2017, 21:40
5

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в преддверии матча 1/16 Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» поделился мнением о тренере российской команды Игоре Шалимове.

«У меня еще большие вопросы вызывает квалификации главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. По первой части сезона я так и не понял, какой он тренер, какие у него взгляды и какую игру он ставит. Сплошной сумбур. И если «Краснодар» не пройдет «Фенербахче», в следующем сезон у краснодарцев будет новый тренер», – заявил Рейнгольд.

Встреча состоится 16 февраля в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Краснодар Фенербахче Шалимов Игорь Рейнгольд Валерий
Комментарии (5)
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edw7777
1487185300
До чего же беспардонный и непорядочный человек этот Р-гольд
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Ильин
1487186581
Не зря в игровую бытность Рейнгольда называли "всадник без головы". Ну и откуда ей (голове) взяться в старости?
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Garrincha58
1487187789
старые перdun смотри за своим свинарником и не лезь в единственный порядочный клуб страны
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спартак спартаков1
1487192767
оба на новая ванга
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nemolod
1487231498
Фенербахче-это не какой-нибудь кипрский АИК,тем более,что там собраны крепкие игроки ! И если снимать каждый раз тренера за проигрыш в плей-офф ЛЕ только за это, то команда от этого сильнее не станет! Недавний пример - Локомотив!
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