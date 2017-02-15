Рейнгольд уверен, что «Краснодар» уволит Шалимова, если не пройдет «Фенербахче»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд в преддверии матча 1/16 Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» поделился мнением о тренере российской команды Игоре Шалимове.

«У меня еще большие вопросы вызывает квалификации главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. По первой части сезона я так и не понял, какой он тренер, какие у него взгляды и какую игру он ставит. Сплошной сумбур. И если «Краснодар» не пройдет «Фенербахче», в следующем сезон у краснодарцев будет новый тренер», – заявил Рейнгольд.

Встреча состоится 16 февраля в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.