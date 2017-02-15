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    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с Кэрриком

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может продолжить выступать за английский клуб. По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на один сезон. Сообщается, что в ближайшее время сделка будет завершена.

    Ранее сообщалось, что по итогам нынешнего сезона, когда истекает действующее соглашение игрока с клубом, «красные дьяволы» устроят для 35-летнего англичанина прощальный матч.

    Напомним, Кэррик выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2006 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11-ти матчах «МЮ» в рамках АПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Daily Mail

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    15.02.2017 20:46
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