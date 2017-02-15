«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры о продлении контракта с Кэрриком

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик может продолжить выступать за английский клуб. По информации источника, на данный момент стороны ведут переговоры о продлении контракта еще на один сезон. Сообщается, что в ближайшее время сделка будет завершена.

Ранее сообщалось, что по итогам нынешнего сезона, когда истекает действующее соглашение игрока с клубом, «красные дьяволы» устроят для 35-летнего англичанина прощальный матч.

Напомним, Кэррик выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2006 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11-ти матчах «МЮ» в рамках АПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.