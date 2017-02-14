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    Хави хотел бы стать тренером «Барселоны»

    Бывший капитан «Барселоны» Хави выразил надежду, что он в будущем вернется в клуб. 37-летний футболист в конце января продлил контракт с катарским клубом «Аль-Садд».

    «Не скрою, моей одной из главных целей является в будущем работать в «Барселоне». Думаю, эта работа должна быть связана с тренерской деятельностью, чем сидеть в офисе. В чемпионате Испании показывают самый высокий уровень футбола», – заявил Хави.

    В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Катара 20 матчей, в которых забил девять голов.

    Источник: Tribalfootball

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    14.02.2017 14:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 14 февраля 2017, 22:22

      пусть в Катаре тренирует. Пока у нас только Энрике только Победа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 14 февраля 2017, 18:37

      Зажигай

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 февраля 2017, 15:11

      он точно там хавбек??? понимаю что уровень не тот, но 9 голов в 20 играх, не слабо.

      -1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 февраля 2017, 14:31

      Ждем!

      -1
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