Хави хотел бы стать тренером «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Хави выразил надежду, что он в будущем вернется в клуб. 37-летний футболист в конце января продлил контракт с катарским клубом «Аль-Садд».

«Не скрою, моей одной из главных целей является в будущем работать в «Барселоне». Думаю, эта работа должна быть связана с тренерской деятельностью, чем сидеть в офисе. В чемпионате Испании показывают самый высокий уровень футбола», – заявил Хави.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Катара 20 матчей, в которых забил девять голов.