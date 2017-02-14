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  • Мостовой: «Единственный шанс «ПСЖ» обыграть «Барселону» – перекрыть Месси»

Мостовой: «Единственный шанс «ПСЖ» обыграть «Барселону» – перекрыть Месси»

14 февраля 2017, 14:05
8

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выразил надежду, что «Барселоне» удастся пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению ветерана, французскому клубу для успеха потребуется выключить из игры нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Я очень рад, что возвращается Лига чемпионов. Я всегда болею за «Барселону», но на данный момент очень трудно назвать фаворита турнира. Сейчас на трофей претендуют 16 команд, и многое еще может поменяться. Если вдруг «Барселона» вылетит, то я буду больше переживать за испанские команды. Мне кажется, что уже в 1/8 финала Лиги чемпионов нас ожидает парочка сюрпризов. Многие команды подводили себя именно к этому турниру. Поэтому интересно будет посмотреть на их функциональное состояние и тактические схемы.

Сегодня «ПСЖ» встречается с «Барселоной». Неделю назад все выглядело в пользу французов, но травма Тиаго Силвы и уверенная игра «Барсы» не оставляет сомнений в том, кто пройдет дальше в этой паре. Единственный шанс «ПСЖ» на победу – перекрыть Месси. В принципе, у команды Унаи Эмери очень сильная середина, поэтому шансы есть. Мне кажется, что сегодня будет результативная ничья, а в ответной игре «Барселона» свое возьмет», – заявил Мостовой.

Напомним, матч «ПСЖ» – «Барселона» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Месси Лионель Мостовой Александр
Комментарии (8)
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Юрэс
1487071207
Мне нравятся сенсации , но псЖ без ИБРИГИМОВИЧА .НУ НУ НУ... ВЫ понимаете
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Зэб
1487072922
В Барсе есть кому забивать кроме МЕССИ.Надо всех перекрывать.
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КАРАТ
1487077355
Надо 7 Тьяго Сильв и 3 Кавани, тогда обыграют Барсу
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subbotaspartak
1487080393
Перекрыть Месси? Откуда Мостовой взялся, Я б сам не догадался.
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Gullit 76
1487082073
Он долго думал?Перекроют и что?Откроют зоны для Суаресов и Неймара!
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levon_man
1487088292
Согласен, Месси есть Месси но а как же МНС? НС тогда сыграет. Да и Иньеста вроде поправился
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Александр ЗА
1487111273
Это сделали
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Ronaldinho R10
1487122693
Месси сожрали .Функции Месси попытался на себя перетянуть Неймар.Мы все видели чем это закончилось.
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