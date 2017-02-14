Мостовой: «Единственный шанс «ПСЖ» обыграть «Барселону» – перекрыть Месси»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выразил надежду, что «Барселоне» удастся пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению ветерана, французскому клубу для успеха потребуется выключить из игры нападающего каталонцев Лионеля Месси.

«Я очень рад, что возвращается Лига чемпионов. Я всегда болею за «Барселону», но на данный момент очень трудно назвать фаворита турнира. Сейчас на трофей претендуют 16 команд, и многое еще может поменяться. Если вдруг «Барселона» вылетит, то я буду больше переживать за испанские команды. Мне кажется, что уже в 1/8 финала Лиги чемпионов нас ожидает парочка сюрпризов. Многие команды подводили себя именно к этому турниру. Поэтому интересно будет посмотреть на их функциональное состояние и тактические схемы.

Сегодня «ПСЖ» встречается с «Барселоной». Неделю назад все выглядело в пользу французов, но травма Тиаго Силвы и уверенная игра «Барсы» не оставляет сомнений в том, кто пройдет дальше в этой паре. Единственный шанс «ПСЖ» на победу – перекрыть Месси. В принципе, у команды Унаи Эмери очень сильная середина, поэтому шансы есть. Мне кажется, что сегодня будет результативная ничья, а в ответной игре «Барселона» свое возьмет», – заявил Мостовой.

Напомним, матч «ПСЖ» – «Барселона» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.