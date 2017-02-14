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    Мостовой: «Единственный шанс «ПСЖ» обыграть «Барселону» – перекрыть Месси»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выразил надежду, что «Барселоне» удастся пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. По мнению ветерана, французскому клубу для успеха потребуется выключить из игры нападающего каталонцев Лионеля Месси.

    «Я очень рад, что возвращается Лига чемпионов. Я всегда болею за «Барселону», но на данный момент очень трудно назвать фаворита турнира. Сейчас на трофей претендуют 16 команд, и многое еще может поменяться. Если вдруг «Барселона» вылетит, то я буду больше переживать за испанские команды. Мне кажется, что уже в 1/8 финала Лиги чемпионов нас ожидает парочка сюрпризов. Многие команды подводили себя именно к этому турниру. Поэтому интересно будет посмотреть на их функциональное состояние и тактические схемы.

    Сегодня «ПСЖ» встречается с «Барселоной». Неделю назад все выглядело в пользу французов, но травма Тиаго Силвы и уверенная игра «Барсы» не оставляет сомнений в том, кто пройдет дальше в этой паре. Единственный шанс «ПСЖ» на победу – перекрыть Месси. В принципе, у команды Унаи Эмери очень сильная середина, поэтому шансы есть. Мне кажется, что сегодня будет результативная ничья, а в ответной игре «Барселона» свое возьмет», – заявил Мостовой.

    Напомним, матч «ПСЖ» – «Барселона» пройдет сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2017 14:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 февраля 2017, 04:38

      Месси сожрали .Функции Месси попытался на себя перетянуть Неймар.Мы все видели чем это закончилось.

      -1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 15 февраля 2017, 01:27

      Это сделали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man 14 февраля 2017, 19:04

      Согласен, Месси есть Месси но а как же МНС? НС тогда сыграет. Да и Иньеста вроде поправился

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 февраля 2017, 17:21

      Он долго думал?Перекроют и что?Откроют зоны для Суаресов и Неймара!

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 февраля 2017, 16:53

      Перекрыть Месси?
      Откуда Мостовой взялся,
      Я б сам не догадался.

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 14 февраля 2017, 16:02

      Надо 7 Тьяго Сильв и 3 Кавани, тогда обыграют Барсу

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 14 февраля 2017, 14:48

      В Барсе есть кому забивать кроме МЕССИ.Надо всех перекрывать.

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 14 февраля 2017, 14:20

      Мне нравятся сенсации , но псЖ без ИБРИГИМОВИЧА .НУ НУ НУ...
      ВЫ понимаете

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