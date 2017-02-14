Тухель о санкциях против «Боруссии»: «Полностью согласны с этим решением»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признал, что санкции немецкого футбольного союза в отношении клуба являются справедливыми.

«Это суровое решение, но мы его полностью понимаем и принимаем. Очень рассчитываю на то, что оно послужит тому, чтобы дискуссии об этом были действительно по существу и приняли предметный характер», – сказал специалист.

Напомним, что «Боруссию» оштрафовали на 100 тысяч евро за поведение фанатов перед матчем 19-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:0). Также по решению местного футбольного союза на один домашний матч будет закрыта южная трибуна, где обычно располагаются фанаты «Боруссии».