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    Тухель о санкциях против «Боруссии»: «Полностью согласны с этим решением»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель признал, что санкции немецкого футбольного союза в отношении клуба являются справедливыми.

    «Это суровое решение, но мы его полностью понимаем и принимаем. Очень рассчитываю на то, что оно послужит тому, чтобы дискуссии об этом были действительно по существу и приняли предметный характер», – сказал специалист.

    Напомним, что «Боруссию» оштрафовали на 100 тысяч евро за поведение фанатов перед матчем 19-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:0). Также по решению местного футбольного союза на один домашний матч будет закрыта южная трибуна, где обычно располагаются фанаты «Боруссии».

    Источник: Goal.com

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    14.02.2017 08:25
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