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    Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил, что Зуев может пополнить команду

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что возможность перехода хавбека «Спартака» Александра Зуева в самарскую команду действительно существует.

    Ранее появилась информация, что 20-летний игрок будет защищать цвета «Крыльев Советов» на правах аренды до окончания текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету полузащитника одна голевая передача в шести поединках. В первенстве ФНЛ футболист в составе второй команды красно-белых провел три встречи.

    – Зуев будет играть за «Крылья Советов» в весенней части чемпионата?

    – Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Мы интересуемся и просматриваем многих молодых перспективных российских игроков.

    – Но не исключаете того, что Зуев все-таки окажется в Самаре?

    – Да.

    – На какие позиции «Крылья» намерены приобретать игроков?

    – Нам нужны ребята в атаку.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2017 13:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 13 февраля 2017, 19:01

      было бы хорошо
      и для Зуева и для КС

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