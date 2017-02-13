Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил, что Зуев может пополнить команду

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что возможность перехода хавбека «Спартака» Александра Зуева в самарскую команду действительно существует.

Ранее появилась информация, что 20-летний игрок будет защищать цвета «Крыльев Советов» на правах аренды до окончания текущего сезона. В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету полузащитника одна голевая передача в шести поединках. В первенстве ФНЛ футболист в составе второй команды красно-белых провел три встречи.

– Зуев будет играть за «Крылья Советов» в весенней части чемпионата?

– Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Мы интересуемся и просматриваем многих молодых перспективных российских игроков.

– Но не исключаете того, что Зуев все-таки окажется в Самаре?

– Да.

– На какие позиции «Крылья» намерены приобретать игроков?

– Нам нужны ребята в атаку.